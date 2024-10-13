Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım'dan neden çıkarıldığı belli oldu

13 Ekim 2024 13:10 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 13:46

A Milli Takım'ın İzlanda maçının kadrosunda değişiklik yapıldı. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Barış Alper Yılmaz kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Barış Alper Yılmaz İzlanda-Türkiye maçında neden yok sorusu gündeme geldi.

Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri

Türkiye, İzlanda ile toplam 14 kez karşılaştı! Bütün maçların istatistikleri

Son dakika: A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı

Son dakika: A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı

Türkiye​, UEFA Uluslar B Ligi​ 4. Grup mücadeleleri kapsamında 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına çıkacak.

Karadağ​'ı 1-0 mağlup eden A Milli Takım'ın kadrosundan bazı isimlerin çıkarıldığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre Barış Alper Yılmaz​, İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı.

Vatandaşlar tarafından Barış Alper Yılmaz, İzlanda-Türkiye maçında neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Karadağ maçında Barış Alper Yılmaz, sağ arka adalesinden sakatlandı.

Yanan sakatlıktan sonra Barış Alper Yılmaz, İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ​ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz​ ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan​ aday kadrodan çıkarıldı."

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKATLIK DURUMU?

Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının kas yaralanması olduğu belirtildi.

Milli futbolcunun tekrardan sahalara ne zaman döneceği hakkında ise bir açıklama yapılmadı.

İlerleyen günlerde milli futbolcunun sakatlık durumu hakkında kendi kulübü Galatasaray'ın açıklama yapması bekleniyor.