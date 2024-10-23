Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray-Elfsborg maçında oynamayacağı iddia edildi! Nedeni belli oldu

23 Ekim 2024 10:13 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:38

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün oynanacak olan Galatasaray-Elfsborg maçında Barış Alper Yılmaz'ın oynamayacağı iddia edildi. Taraftarlar tarafından Barış Alper Yılmaz Galatasaray-Elfsborg maçında neden yok sorusu gündeme geldi.

Temsilcimiz Galatasaray bugün (23 Ekim 2024 Çarşamba) UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında RAMS Park'ta İsveç ekibi Elfsborg'u konuk edecek.

Karşılaşmada Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın ilk 11'de olmayacağı iddia edildi.

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların Antalyaspor deplasmanında da oynamamıştı.

Taraftarlar tarafından Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray-Elfsborg maçında neden oynamadığı merak ediliyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY-ELFSBORG MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Galatasaray-Elfsborg karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın yedeklerden başlaması bekleniyor.

Yoğun bir tempoda uzun süredir aralıksız bir şekilde maçlara çıkan yıldız futbolcunun teknik direktör Okan Buruk tarafından Elfsborg karşılaşmasında dinlendirileceği iddia ediliyor.

Antalyaspor karşılaşması öncesi açıklama yapan teknik adam "Barış Alper Yılmaz bir sakatlık geçirdi milli takımda. Antalyaspor deplasmanında olmayacak. Herhalde bir sonraki maçta olur. Barış normalin dışında bir oyuncu fiziksel olarak. Normal biri olsa Antalya maçında olmaz. Barış olunca bir şey diyemiyoruz. Çok çabuk toparlayabilir. Beşiktaş maçına yetişecek gibi görünüyor. Başka sakatımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

BARIŞ ALPER YILMAZ SAKAT MI, DURUMU?

Barış Alper Yılmaz A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada sağ arka adalesinde sakatlık yaşamıştı.

Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle İzlanda karşılaşmasının kadrosundan çıkarılmıştı.

Kulübün A takım doktoru Yener İnce tarafından yapılan açıklamada "Çok anormal bir sakatlığı yok ancak tedavisine başladık. En hızlı şekilde iyileşmesi için çalışıyoruz. Süre vermiyorum ancak olursa Antalyaspor maçına yetiştirmek için uğraşıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.