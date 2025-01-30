Barış Pehlivan serbest bırakıldı mı? Son durum belli oldu

30 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:06

Gazeteci Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada son dakika son durum belli olurken serbest bırakılıp bırakılmadığı netleşti.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın 27 Ocak'ta Halk TV yayınında söz konusu eylemlere katıldığı iddia edilmişti. Sunucu Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker için kişiler arasında konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ve bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

BARIŞ PEHLİVAN SERBEST BIRAKILDI MI?

Soruşturmaya göre Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Telefon görüşmesinin izinsiz şekilde kayıt altına alınması ve bilirkişinin hedef gösterilmesine yönelik soruşturmada Barış Pehlivan 'kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa etme' ve 'yargı görevleri yapanları etkilemeye teşebbüs' suçlarından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Pehlivan ve sunucu Kürşat Oğuz adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BARIŞ PEHLİVAN'IN İFADESİNDE NE DEDİ?

Gazeteci Barış Pehlivan'ın ifadesinde yer alan ifadeler şöyle oldu:

‘’Toplantı bitiminde gazetecilik refleksi göstererek toplantıda bahsedilen kişi hakkındaki iddialara ilişkin cevap vermesi amacıyla kişinin telefon numarasını bulmak istedim. Bu sırada yanımda kanal yöneticisi Kürşat Oğuz da vardı. Konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Kürşat beyin gazetecilik refleksiyle herhangi bir eksiklik olmaması amacıyla görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Amacımız, bilirkişi ile yaptığımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarabilmekti ancak daha sonra bu kaydın Halk TV’de yayınlandığını öğrendim. Benim böyle bir amacım yoktu. Görüşmeler tamamen habere ulaşmam maksadıyla yapılmıştır, yapmış olduğu bilirkişilik faaliyetlerini yönlendirme amacı taşımamaktadır’’