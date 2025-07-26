Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!

Köpekbalıklarının aniden baş aşağı çevrildiğinde geçici olarak donması uzun yıllardır denizle yakından ilgilenenleri şaşkına uğratıyor. Avcılıkları ile tanınan köpekbalıkları baş aşağı çevrildiklerinde hareketsiz olarak kalır ve en savunmasız hali o olur.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:38
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:38

Denizlerin ve okyanusların en korkulan canlıları olarak bilinen köpekbalıkları baş aşağı çevrildiği an donuyor. Bu savunmasız anı görenler ise o an neler olduğunu anlamaya çalışırken şaşkınlığını gizleyemiyor.

KÖPEKBALIKLARI BAŞ AŞAĞI ÇEVRİLİNCE ANİDEN DONUYOR

Yüzyıllardır okyanuslarda rastlanan köpekbalıkları denizin en tehlikeli varlığı olarak bilinirken yapılan araştırmalar baş aşağı çevrildiğinde geçici olarak donduğunu ortaya koydu.

Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!

Live Scienve haberine göre köpekbalıkları baş aşağı çevrilince tonik hareketsiz hale geçiyor. O an en savunmasız olduğu an olurken Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde deniz ekolojisi doktora adayı olan Joel Gayford, "Hayvan yüzmeyi tamamen bırakıyor ve yaptığı tek hareket yavaş ritmik nefes alıyor." ifadelerini kullandı.

Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!

Tonik hareketsizlik esnasında duyusal tepki ve kan basıncı azalır. Bu durum birçok araştırmacının çalışmalarında yardımcı oluyor. Araştırma yapılırken köpekbalığını zararsız hale getirmek için ters çevriliyor ve bu durumda doğal anestezi etkisi oluşuyor. Bilim insanları köpekbalıklarını erteleme durumuna getirerek hayvanın stresini azaltıyor.

Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!

BU ŞEKİLDE HAYATTA KALIYOR

Environmental Biology of Fishes dergisinde 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, köpekbalıklarında görülen tonik hareketsizlik duyusal aşırı yüklenmeden koruyor. "Tonik hareketsizliğin pasif bir savunma tepkisi olduğu yönünde" olduğuna dair ifadeler kullanıldı. . Zar yılanları ve ateş karıncaları da tehlike anında ölü taklidi yaparak hayatını kurtarmayı hedefler.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye’de köpekbalıklarının sayısı artıyor mu?
Gündem olan köpekbalığı kurtarma anları! 'Hayvan denize dönmek istemiyor sanki'
ETİKETLER
#köpekbalığı
#Tonik Hareketsizlik
#Pasif Savunma
#Doğal Anestezi
#Deniz Yaşamı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.