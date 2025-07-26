Baş aşağı çevrilen köpekbalıklarının donma nedeni şaşkına uğrattı: O an yüzmeyi tamamen bırakıyor!

Denizlerin ve okyanusların en korkulan canlıları olarak bilinen köpekbalıkları baş aşağı çevrildiği an donuyor. Bu savunmasız anı görenler ise o an neler olduğunu anlamaya çalışırken şaşkınlığını gizleyemiyor.

KÖPEKBALIKLARI BAŞ AŞAĞI ÇEVRİLİNCE ANİDEN DONUYOR

Yüzyıllardır okyanuslarda rastlanan köpekbalıkları denizin en tehlikeli varlığı olarak bilinirken yapılan araştırmalar baş aşağı çevrildiğinde geçici olarak donduğunu ortaya koydu.

Live Scienve haberine göre köpekbalıkları baş aşağı çevrilince tonik hareketsiz hale geçiyor. O an en savunmasız olduğu an olurken Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde deniz ekolojisi doktora adayı olan Joel Gayford, "Hayvan yüzmeyi tamamen bırakıyor ve yaptığı tek hareket yavaş ritmik nefes alıyor." ifadelerini kullandı.

Tonik hareketsizlik esnasında duyusal tepki ve kan basıncı azalır. Bu durum birçok araştırmacının çalışmalarında yardımcı oluyor. Araştırma yapılırken köpekbalığını zararsız hale getirmek için ters çevriliyor ve bu durumda doğal anestezi etkisi oluşuyor. Bilim insanları köpekbalıklarını erteleme durumuna getirerek hayvanın stresini azaltıyor.

BU ŞEKİLDE HAYATTA KALIYOR

Environmental Biology of Fishes dergisinde 2023 yılında yapılan bir araştırmaya göre, köpekbalıklarında görülen tonik hareketsizlik duyusal aşırı yüklenmeden koruyor. "Tonik hareketsizliğin pasif bir savunma tepkisi olduğu yönünde" olduğuna dair ifadeler kullanıldı. . Zar yılanları ve ateş karıncaları da tehlike anında ölü taklidi yaparak hayatını kurtarmayı hedefler.