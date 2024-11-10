Başakşehir-Beşiktaş maç kadrosu gündem oldu! Muhtemel 11'ler

10 Kasım 2024 15:26 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 16:05

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında bugün Beşiktaş, Başakşehir deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Başakşehir-Beşiktaş maç kadrosu merak ediliyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Başakşehir-Beşiktaş maçında Immobile'nin neden oynamadığı gündem oldu! Sakatlık durumu açıklandı

TFF Başakşehir-Beşiktaş maçında hakemin kim olacağını duyurdu

TFF Başakşehir-Beşiktaş maçında hakemin kim olacağını duyurdu

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından 5. sıraya düşen Beşiktaş, Başakşehir deplasmanı ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

Başakşehir ise sezon başından beri kötü giden gidişatı Beşiktaş maçında düzeltmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde UEFA Konferans Ligi kapsamında oynanan Kopenhag maçında berabere kalan Başakşehir, bulduğu moral ile kendi evinde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi planlıyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Başakşehir-Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri ise gündem oldu.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta Immobile sakatlığı nedeniyle Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecek.

Başakşehir'de ise orta saha oyuncusu Olivier Kemen'in sakatlığı bulunuyor.

Karşılaşmada Başakşehir ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Başakşehir: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Semih

Beşiktaş: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Lima, Crespo, Onur, Figueiredo, Deniz, Serdar, Piatek

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçı bugün (10 Kasım 2024 Pazar) saat 19.00'da başlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre hakem Turgut Doman yönetecek.

Abdullah Bora Özkara ve Bilal Gölen'in yardımcı hakem olarak görev alacağı karşılaşmada dördüncü hakem ise Furkan Aksuoğlu olacak.