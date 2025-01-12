Başakşehir-Galatasaray VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce yönettiği maçlar

12 Ocak 2025 19:16 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 19:32

TFF tarafından bugün oynanan Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı. Karşılaşmada VAR koltuğunda Yaşar Kemal Uğurlu oturacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun daha önce yönettiği Galatasaray maçları gündem oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftası kapsamında Galatasaray, Başakşehir karşısında deplasmana çıkıyor.

Namağlup olarak birinci sırada yer alan Galatasaray karşılaşmadan 3 puan alarak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile olan puan farkını korumak istiyor.

Başakşehir ise Konferans Ligi'nden elenmesinin ardından bütün ilgisini lige çevirmiş durumda. Karşılaşmadan 3 puanı alıp üst sıralara tırmanmayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından Başakşehir-Galatasaray maçının VAR hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu, VAR hakemi olarak görev alıyor.

AVAR'da ise Uğurlu'ya Esat Sancaktar eşlik ediyor.

YAŞAR KEMAL UĞURLU KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Yaşar Kemal Uğurlu 5 Ocak 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

2004 yılında hakemlik yapmaya başlayan Yaşar Kemal Uğurlu, Süper Lig'de ise ilk karşılaşmasını 29 Ağustos 2015 yılında yönetti.

VAR hakemi olarak bu sezon 28 Süper Lig, 16 TFF 1. Lig karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda toplam 18 penaltı, 199 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart gösterildi.

YAŞAR KEMAL UĞURLU'NUN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI?

Yaşar Kemal Uğurlu kariyeri boyunca Galatasaray'ın 3 karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev aldı.

Bu karşılaşmaların orta hakemleri ve sonuçları ise şöyle: