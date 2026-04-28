Aktüel
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Başkan Tahir Büyükakın’dan dev sunum: Kocaeli’nin 2035 hedefi raylı sistemler!

Kocaeli'de son iki yılda hayata geçirilen projelerden bahseden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentsel dönüşüm kapsamında Kartepe arasındaki 1,2 kilometrelik kısmın tamamlandığını, proje bitince günlük 90 bin aracın trafikten çekileceğini söyledi. Büyükakın ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında 4 bin 680 bağımsız birimin tamamlandığını açıkladı.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:39

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın son 2 yılda kentte hayata geçirilen projeleri ve hizmetleri anlattığı ‘Sadece Hizmet Ettik’ toplantısı, İzmit ilçesindeki Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programda; Başiskele Kavşağı, Darıca-Eskihisar Feribot Yolu, Alikahya TEM Bağlantı Yolu, Ulaşlı alt geçidi, otopark yatırımları, asfalt çalışmaları, su tasarrufu gibi projelerin yanı sıra tramvay hatları ile otobüs filosundaki yenileme çalışmaları da ele alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kentte son 2 yılda hayata geçirilen projeleri ve hizmetleri 'Sadece Hizmet Ettik' toplantısında anlatarak, özellikle raylı sistemler ve kentsel dönüşümdeki gelişmeleri paylaştı.
Körfezray Metrosu'nda 29,1 kilometrelik hat, 19 istasyon ve 16 aktif şantiye ile devam ediyor ve tamamlandığında günlük 90 bin araç trafikten çekilecek.
Darıca–Gebze metrosu 15,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyonlu ve yaklaşık 193 bin yolcu kapasitesine sahip olacak; bu projede Türkiye'nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak.
Kentsel dönüşüm kapsamında 4 bin 680 bağımsız birim tamamlandı, Gölcük'te süreç bitti ve 323 bin 135 metrekare kamulaştırma yapıldı.
‘PROJE TAMAMLANDIĞINDA GÜNLÜK 90 BİN ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLECEK’

Metro çalışmalarında gelinen son durum hakkında da bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Göreve başladığımızda Kocaeli’de yaklaşık 2 milyon yolculuk vardı. 2035 yılına gelindiğinde bu sayının 8 milyona çıkacağı öngörülüyor. Mevcut yollarla bu artışı karşılamak mümkün değil. Ne kamulaştırmaya bütçe yeter ne de yeni yollarla bu yük taşınabilir. Bu yüzden toplu taşımanın formunu değiştirmek zorundayız. ‘Bu şehre metro gelmez’ demek, bu şehirden vazgeçmek anlamına gelir. Doğru olan, ağını güçlendirmektir. Körfezray Metrosu’nda çok ciddi mesafe alındı. Toplam 29,1 kilometrelik hat, 19 istasyon ve 16 aktif şantiye ile devam ediyor. Günlük 298 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Sahada 6 TBM kuruldu, 4’ü aktif çalışıyor. İzmit SEKA - Kartepe arasında 1,2 kilometrelik yolu tamamladık. İzmit-SEKA hattında 700 metre ilerledi. Derince Millet Bahçesi’nde ise 2 tane daha devreye alındı ve orası da 100 metre ilerledi. Bu proje tamamlandığında günlük 90 bin araç trafikten çekilecek. Bu sadece trafik değil, aynı zamanda karbon emisyonu açısından da geleceğe dönük çok önemli bir adımdır” dedi.

‘TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ VE OTONOM METRO ARAÇLARI KULLANILACAK’

Gebze metrosunun ihalesi 2018 yılında yapıldığını, 2019’da göreve geldiklerinde projenin hızlanması için Ulaştırma Bakanlığı’na devredildiği söyleyen Tahir Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay projesinde olduğu gibi, bu projeyi de bakanlığın yapmasına rağmen finansmanı kendilerinin sağladığını söyledi. Büyükakın sözlerine şu şekilde devam etti:

“Darıca–Gebze metrosu 15,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyonlu ve günlük yaklaşık 193 bin yolcu kapasitesine sahip. Buna ek olarak Çayırova–Gebze Adliye hattı da 5,7 kilometre ve 3 istasyonla bu hatta entegre olacak. Bu projede Türkiye’nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak. Sürücüsüz, tamamen elektronik sistemlerdir. Proje tamamlandığında Ulaştırma Bakanlığı tarafından belediyeye devredilecek. Metro yatırımları birbirini büyüten yatırımlardır. Önemli olan başlatmak, bütçeye almak ve süreci doğru yönetmektir. İnşaat süreçleri normal seyrinde ilerliyor. Metro projeleri yer altında yapılan ve son derece zor yatırımlardır. Uzun vadeli hedefimiz; kuzey–güney ve doğu–batı akslarında güçlü bir raylı sistem ağı kurmak. Darıca–Gebze hattı Marmaray üzerinden İstanbul’un raylı sistemine bağlanacak. Güney metro hattının da projesi tamamlandı. Bugün Kocaeli’de günlük yolculuk sayısı 3,5 milyona ulaştı. Bunun yaklaşık 650 bini toplu taşıma ile yapılıyor. Raylı sistemin payı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde. Hedefimiz bu oranı ciddi şekilde artırmak. Yaklaşık 1,5 milyon yolculuğun raylı sistemlerle yapılması gerekiyor”

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kapsamında 4 bin 680 bağımsız birimin üretiminin tamamlandığını, Cedit’te anahtar teslim aşamasına gelindiğini, Gölcük’te sürecin bittiğini ve Körfez Kabakoz ile Darıca Kazım Karabekir’de çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İl genelinde TOKİ ve Kent Konut projeleri kapsamında 7 bin 455 konut, 974 ticaret alanı ve 6 donatı alanı üretildiğini belirten Büyükakın, 323 bin 135 metrekare kamulaştırma yapıldığını, 20 bin bağımsız birimin tamamlandığını ve 1 milyar TL tasarruf sağlandığını söyledi. Büyükakın, Dünya Bankası destekli kentsel dönüşüm sürecinde 33 bin başvuru alındığını, bunların 12 bin 390’ının kriterlere uygun bağımsız birim olarak kaydedildiğini ifade etti. 9 ilçede (Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gölcük, Gebze, İzmit, Karamürsel, Körfez) dönüşüm imar planlarının yürürlükte olduğunu belirten Büyükakın, Kartepe, Başiskele ve Kandıra’da ise büyük ölçekli dönüşüm ihtiyacı bulunmadığını kaydetti.

