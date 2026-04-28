Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD-İran savaşı 'donuk çatışma' durumuna sürüklenebilir: Soğuk Savaş dönemini andırıyor

ABD merkezli Axios sitesi, ABD, İsrail, İran savaşının giderek 'Soğuk Savaş dönemini andıran' bir aşamaya girdiğini, 'donuk çatışma' durumuna sürüklenebileceğini yazdı.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:14

Axios haber platformunun haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın adeta " dönemini andıran" bir aşamaya girdiği belirtildi. Taraflar arasındaki durumun "çıkmaz" olarak nitelendirildiği haberde, savaşın sona erme ihtimalinin ufukta görülmediği ifade edildi.

''DONUK ÇATIŞMA''

Haberde, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi açıklanmayan yetkililerin değerlendirmelerine de yer verildi. Buna göre, yetkililer, ABD'nin savaş ve anlaşmanın olmadığı "donuk çatışma" durumuna sürükleneceğine dair endişeli olduklarını belirtti.

Yetkililer, ABD'de 3 Kasım'da yapılması planlanan ara seçimlere 6 ay kalmışken ülkenin "donuk çatışma" sürecine girmesini, Başkan Donald için siyasi ve ekonomik açıdan en kötü senaryo olarak nitelendirdi.

''GÜÇ KULLANMAK İSTEMİYOR AMA GERİ ADIM ATMIYOR''

Trump'ın yeni askeri saldırılar başlatma seçeneğiyle mali yaptırımlar yoluyla İran'ı müzakereye daha sıcak bakmaya yöneltme arasında kaldığını ifade eden yetkililer, hayal kırıklığına uğrayan ancak gerçekçi biri olarak tanımlayabileceği ABD Başkanı hakkında "Güç kullanmak istemiyor ama geri adım atmıyor." dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump, İran'ın teklifinden memnun kalmadı! ABD ve İran arasında görüşme sinyali
İsrail'i eleştirene, Filistin'e destek verene yeşil kart yok! ABD incelemeleri bu şekilde yapıyor
