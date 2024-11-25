Bayburt'ta eğitime 1 günlük ara! Bugün Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon'da okullar tatil mi?

25 Kasım 2024 08:36 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:40

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışının etkisiyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Bayburt, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon’da okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı.

Ordu'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Giresun, Samsun ve Sinop'ta okul var mı?

Ordu'da bugün okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Giresun, Samsun ve Sinop'ta okul var mı?

Kar yağışının etkili olduğu 30 il ve bazı ilçelerde okullar​ tatil​ edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün peşe peşe yaptığı kar ve lodos uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı​ etkili oldu.

Bayburt​ Valiliğinin yazılı açıklamasında ise yoğun kar yağışı​ nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi eğitime ara verildiği bilgisi paylaşılarak, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

ERZİNCAN’DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği belirtilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklama, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve olası buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında bugün eğitim ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli, diyaliz, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TRABZON’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon Valiliği’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların bugün tatil olduğu belirtildi.

“Yomra'nın Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerinde taşımalı eğitime, Araklı'nın Yeşilyurt, Çankaya ve Erenler ilk ve ortaokulları ile aynı güzergâhtan daha yukarı bölgelerdeki taşımalı eğitime, Tonya ilçesinin tüm ilk ve orta dereceli okullarında, Şalpazarı'nda taşımalı eğitime, Çaykara ilçesinin yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerindeki taşımalı eğitime, Düzköy ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda 25.11.2024 günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine ilgili ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir.”