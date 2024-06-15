Bayram namazı Diyarbakır Ergani’de 05.36’da, Bismil’de 05.33’de, Sur’da 05.35’de kılınacak

15 Haziran 2024 10:24 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:29

Kurban Bayramı’nda Müslüman alemi Allah’ın rızasına ermek için bayram namazından sonra kurban kesecekler. Bayram namazı ibadetini yerine getirmek isteyen müminler il ve ilçelerdeki namaz saatlerini merak etmektedir.

Diyarbakır Ergani ilçesinde bayram namazı 05.36’da kılınacak.

Kurban Bayramı ezanı Bismil’de 05.33’de okunacak.

Bayram namazını Diyarbakır Sur ilçesi 05.35’de kılacak.

“Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir.” (TEVBE/103)

HAYIR KURUMLARINDA KURBAN NASIL KESİLİR?

Kurban, dini yönü iyi bilen bir vakfa vekalet yoluyla kestirilebilir. Vakıf yetkilisine dine uygun bir şekilde, “Allah rızası için bayram kurbanımı almaya aldırmaya, kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni umumi vekil ettim.” diyerek teslim edilmelidir. Her hayvanın kimin adına kesildiği belli olmalıdır.

İhlas Vakfı, bu işi dine uygun yapmaktadır. İhlas Vakfı, öğrenci yurtlarında durumu iyi olmayan muhtaç öğrencileri barındırmakta. Öğrencilerin ihtiyaçları hayırseverlerin yardımı ile karşılanır.

Fakir ve Müslüman ülkelere de yardım sağlayan İhlas Vakfı’nda vekaletler ile kurban satın alınmakta ve dine uygun bir şekilde kurban kesmektedir. Kesilen kurbanların etleri yıl boyunca yurtlardaki öğrencilerin yemek ve et ihtiyacı için kullanılır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bayram namazı 05.40’da kılınacak.