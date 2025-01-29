Behzat Ç 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Erdal Beşikçioğlu'nun oynayıp oynamayacağı belli oldu

29 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:32

Ekranların sevilen Behzat Ç., yeni sezonu ile ekranlara gelecek. Başrolünde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yer alan dizinin yeni sezon çekimlerine başlandığı duyurulmuştu.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç 3. sezonu ile seyirci karşısına çıkacak. Beşikçioğlu'nun mesai saatleri dışında sete katılacağı da izleyiciyi sevindiren haberlerden biri oldu.

BEHZAT Ç 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ekranların sevilen dizisi yeni sezonu ile geri dönüyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken projede Etimesgut Belediye Başkanı da yer alacak.

Yeni sezon çekimlerine 8 Şubat itibarıyla başlanacağı belirtildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU BEHZAT Ç YENİ SEZONDA OYNAYACAK MI?

Dizide İnanç Konukçu, Berkan Şal, Derin Beşikçioğlu, Kaan Sevi, Eray Eserol, Selen Öztürk, Gonca Yakut, Önder Selen, Güven Kıraç, Ege Aydan ve Ayça Eren gibi isimler yer alıyor.

Beşikçioğlu dizide yer alıp almayacağına dair yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

"Ömür boyu da bu provalar devam etmeyecek. 1,5-2 aylık bir süreç içerisinde bunların hepsi tamamlanacak. Yani kaldı ki Behzat Ç.’nin içerisinde benim çekeceğim sahneler en fazla 15-20 günlük sahnelerdir ki bunların çoğu gece sahneleridir.

İster istemez olacaktır, oluşacaktır. Nihayetinde koskoca bir yapı var, başkan yardımcıları var, başkan yardımcılarının altında müdürlükler var. Bu sistem zaten kuruldu ve şu anda bu sistem eskisinden daha kuvvetli bir şekilde işliyor.

O yüzden çok zor olacağını zannetmiyorum. Ama bu endişe çok normal çünkü sistemi bilmediğiniz için ister istemez bu soruyu soruyor insanlar."