Benzine ne kadar indirim geldi? 4 Aralık güncel akaryakıt fiyatları
Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan indirimler vatandaşların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Uluslararası piyasalarda gerçekleşen dalgalanmalar, brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin yanı sıra döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Türkiye’deki fiyatlar, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve döviz kurlarındaki değişimler baz alınarak hesaplanıyor.
BENZİNE NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
Petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte benzine 97 kuruşluk indirim uygulandı. Bu indirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
4 ARALIK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 42.12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu Yakası Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 42.01 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 42.54 TL
Motorin litre fiyatı: 44.80 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir Akaryakıt Fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 43.04 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL