Berke Özer'in Eyüpspor-Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı gündem oldu

19 Aralık 2024 14:12 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 14:48

20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile Eyüpspor, Trendyol Süper Lig kapsamında karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına sayılı günler kala Eyüpspor'un genç file bekçisi Berke Özer'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı. Berke Özer, son antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Trendyol Süper Lig​'in 17. haftası kapsamında Eyüpspor​ kendi evinde Fenerbahçe​'yi ağırlayacak.

Arda Turan​ yönetimindeki eflatun-sarılı kulübün genç file bekçisi Berke Özer'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı ise gündem oldu.

BERKE ÖZER EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Berke Özer geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Bu sezon Eyüpspor'un başarısının kilit isimlerinden biri olan genç kaleci Fenerbahçe maçı öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda yer aldı.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Berke Özer'in 20 Aralık Cuma günü saat 20.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

BERKE ÖZER KİMDİR, İSTATİSTİKLERİ?

Berke Özer, 25 Mayıs 2000 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 2011 yılında Bucaspor altyapısında stoper olarak başlayan Berke Özer daha sonra kaleciliğe geçiş yaptı.

2013 yılında Bucaspor altyapısından Altınordu'ya geçti ve a takıma kadar yükseldi.

Daha sonra sırayla Fenerbahçe, Westerlo (kiralık), Portimonense, Eyüpspor ve Ümraniyespor (Kiralık) takımlarında forma giydi.

2024-2025 sezonunda ise Eyüpspor ile bu sezon çıktığı 16 karşılaşmanın 7'sinde kalesini gole kapattı. Sezon boyunca sadece 15 gol yedi.