Nihat Kahveci'den Berke Özer için Rüştü Reçber benzetmesi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
01 Aralık 2024 23:46 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:52
Galatasaray-Eyüpspor maçının kahramanı olan Berke Özer için futbol yorumcusu Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu. Kaleci Berke'yi Rüştü Reçber'e benzeten Kahveci, "'Rüştü Reçber' gibi" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında lider Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki karşılaşma 2-2'lik beraberlikle son buldu. Kritik mücadeleyi futbol yorumcusu Nihat Kahveci değerlendirdi.
"RÜŞTÜ REÇBER GİBİ"
Karşılaşmada yıldızlaşan Eyüpspor kalecisi Berke Özer hakkında 'Rüştü' benzetmesi yapan Nihat Kahveci, "Berke Özer, ne oynadı ya! 'Top Rüştü Reçber' gibi... Çizgide kimse geçemez, kalkar kurtarır. Çocuğun yüzü patlıyordu, gol öncesi. Barış Alper Yılmaz'ın da sol ayakla yere çarptırarak güzel gol attı" şeklinde konuştu.
Kaynak: tgrthaber.com