Nihat Kahveci'den Berke Özer için Rüştü Reçber benzetmesi!

01 Aralık 2024 23:46 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 23:52

Galatasaray-Eyüpspor maçının kahramanı olan Berke Özer için futbol yorumcusu Nihat Kahveci açıklamalarda bulundu. Kaleci Berke'yi Rüştü Reçber'e benzeten Kahveci, "'Rüştü Reçber' gibi" ifadelerini kullandı.