Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Karşılaşmaya sayılı günler kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmayan temsilcimiz Beşiktaş, son karşılaşmalar kapsamında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. Biletlerin 20 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor.
Avrupa Ligi'nin lig aşamasının sona ermesine kısa bir süre kaldı.
6 puan ile 28. sırada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 7. karşılaşmalar kapsamında 2. sıradaki Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından ilerleyen günlerde bilet satış duyurusunun yapılması bekleniyor.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao karşılaşmasının biletlerinin 20 Ocak 2025 Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.
Bilet satış duyurusu siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılacak.
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?
Beşiktaş tarafından henüz Athletic Bilbao karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da açıklanmadı.
İlerleyen günlerde yapılacak bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da açıklanması bekleniyor.
Siyah-beyazlıların daha önce Avrupa karşılaşmaları kapsamında kendi evinde oynadığı Malmö karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:
- Loca 162: 27.500 TL
- Loca 152: 24.000 TL
- VIP 100: 20.000 TL
- VIP 101-126: 17.500 TL
- Doğu Alt 115-116 Blok: 6.000 TL
- Batı Alt 102-125 Blok: 6.000 TL
- Doğu Alt 114-117 Blok: 5.500 TL
- Batı Alt 103-124 Blok: 4.750 TL
- Doğu Alt 113-118 Blok: 4.750 TL
- Batı Üst 430-401 Blok: 4.500 TL
- Batı Üst 429-402 Blok: 3.750 TL
- Batı Üst 428-403 Blok: 3.250 TL
- Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.700 TL
- Güney Alt Tüm Bloklar: 1.300 TL
- Güney Üst Tüm Bloklar: 1.250 TL
- Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.250 TL
- Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.150 TL
BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmaları kapsamında İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.
Karşılaşmayı yönetecek hakemler henüz UEFA tarafından açıklanmadı.