Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu! Karşılaşmaya sayılı günler kaldı

13 Ocak 2025 13:47 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:11

UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmayan temsilcimiz Beşiktaş, son karşılaşmalar kapsamında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı gündem oldu. Biletlerin 20 Ocak 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor.

Avrupa Ligi'nin lig aşamasının sona ermesine kısa bir süre kaldı.

6 puan ile 28. sırada yer alan temsilcimiz Beşiktaş, 7. karşılaşmalar kapsamında 2. sıradaki Athletic Bilbao​ ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş-Athletic Bilbao maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından ilerleyen günlerde bilet satış​ duyurusunun yapılması bekleniyor.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao karşılaşmasının biletlerinin 20 Ocak 2025 Pazartesi günü satışa çıkması bekleniyor.

Bilet satış duyurusu siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılacak.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, FİYATI?

Beşiktaş​ tarafından henüz Athletic Bilbao karşılaşmasının biletlerinin ne kadar olacağı da açıklanmadı.

İlerleyen günlerde yapılacak bilet satış duyurusuyla birlikte fiyatların da açıklanması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların daha önce Avrupa karşılaşmaları kapsamında kendi evinde oynadığı Malmö karşılaşmasının bilet fiyatları ise şöyle olmuştu:

Loca 162: 27.500 TL

Loca 152: 24.000 TL

VIP 100: 20.000 TL

VIP 101-126: 17.500 TL

Doğu Alt 115-116 Blok: 6.000 TL

Batı Alt 102-125 Blok: 6.000 TL

Doğu Alt 114-117 Blok: 5.500 TL

Batı Alt 103-124 Blok: 4.750 TL

Doğu Alt 113-118 Blok: 4.750 TL

Batı Üst 430-401 Blok: 4.500 TL

Batı Üst 429-402 Blok: 3.750 TL

Batı Üst 428-403 Blok: 3.250 TL

Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.700 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 1.300 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.250 TL

Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.150 TL

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta karşılaşmaları kapsamında İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşması 22 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı yönetecek hakemler henüz UEFA tarafından açıklanmadı.