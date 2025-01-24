Beşiktaş-Kırklarelispor maçı nerede oynanacak? Karşılaşmanın neden Tüpraş Stadyumu'nda oynanmayacağı gündem oldu

24 Ocak 2025 16:43 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:04

Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Kırklarelispor maçının stadyumu değişti. TFF tarafından açıklanan kararın ardından taraftarlar Beşiktaş-Kırklarelispor maçı nerede oynanacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Kırklarelispor maçının stadının neden değiştiği belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası​'nın 2. grup maçları kapsamında Beşiktaş, 4 Şubat 2025 Salı günü Kırklarelispor ile Tüpraş Stadyumu​'nda karşı karşıya gelecekti.

TFF tarafından son açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın stadyumu değişti. Beşiktaş-Kırklarelispor maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanmayacak.

Taraftarlar tarafından maçın stadının neden değiştiği ve nerede oynanacağı merak ediliyor. Siyah-beyazlı kulüp konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

TFF ve siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Kırklarelispor karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadyumu​'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇININ STADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Beşiktaş-Kırklarelispor maçının Tüpraş Stadyumu'ndaki yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Beşiktaş-Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Oynanacak.

Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30'da Kırklarelispor ile karşılaşacak.

Müsabaka, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak."

Beşiktaş​ – Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası Maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Oynanacak



Futbol A Takımımız, Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında 4 Şubat Salı günü saat 20.30’da Kırklarelispor ile karşılaşacak.



Müsabaka, Tüpraş Stadyumu’ndaki bakım ve onarım… pic.twitter.com/Kc53N6NQIw — Beşiktaş JK (@Besiktas)

BEŞİKTAŞ-KIRKLARELİSPOR MAÇI NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Athletic Bilbao karşılaşmasında futbolcuların sahanın zemininden dolayı zorluk yaşadığı görüldü.

Beşiktaş yönetiminin bu durumdan stadyum zemininde bakım ve onarım çalışmaları yapacağı tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili detaylı bir açıklama ise siyah-beyazlı kulüp tarafından açıklanmadı.