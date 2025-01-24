Son dakika | Beşiktaş-Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

24 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:36

Son dakika haberi: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Beşiktaş kazandı, Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Beşiktaş kazandı, Galatasaray ve Fenerbahçe berabere kaldı

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu​'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası​'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş​ ile Kırklarelispor arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığını açıkladı. TFF'den daha önce yapılan açıklamada maçın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı duyurulmuştu.