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Son dakika | Beşiktaş-Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:36
Son dakika | Beşiktaş-Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu&#039;nda oynanacak

Son dakika haberi: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu​'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası​'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.

Son dakika | Beşiktaş-Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak - 1. Resim

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş​ ile Kırklarelispor arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığını açıkladı. TFF'den daha önce yapılan açıklamada maçın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı duyurulmuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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