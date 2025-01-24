Son dakika | Beşiktaş-Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Ocak 2025 16:32 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 16:36
Son dakika haberi: Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile karşılaşacak. Ev sahibi siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat Salı günü Kırklarelispor ile oynanacak maçın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacağını açıkladı.
TFF'DEN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na alındığını açıkladı. TFF'den daha önce yapılan açıklamada maçın Tüpraş Stadyumu'nda oynanacağı duyurulmuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı