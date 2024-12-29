Beşiktaş seçiminin ne zaman, saat kaçta biteceği belli oldu! Oy süreci devam ediyor
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi bugün başladı. Seçimlerde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel karşı karşıya geldi. Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçiminin ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılıyor. Oy verme süreci saat 17.00'de sona erecek.
Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifasının ardından olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı alınmıştı.
Gerçekleştirilecek olan genel kurulda siyah-beyazlılar yeni başkanlarını seçecekler.
Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı arasında gerçekleşen seçimler bugün (29 Aralık 2024 Pazar) saat 10.00'da başladı.
BEŞİKTAŞ SEÇİMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş başkanlık seçiminde oy verme süreci saat 17.00'de sona erecek.
Genel kurul üyeleri Hüseyin Yücel için mavi, Serdal Adalı için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.
Oy verme sürecinin bitmesinin ardından ise sayıma geçilecek ve yeni başkan belli olacak.
HÜSEYİN YÜCEL'İN BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
- Mete Vardar
- Onur Göçmez
- Sencer Sarp Aral
- Caner Bingöl
- Ahmet Budan
- Cüneyt Çilingiroğlu
- Fırat Fidan
- Deniz Güven
- Aslı Üstünkaya
- Sertaç Yazar
SERDAL ADALI BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
- Hakan Daltaban
- Murat Kılıç
- Çağatay Abraş
- A. Orhan Özalp
- Mustafa Mollaoğlu
- Uğur Fora
- Kaan Kasacı
- Merve Öztopaloğlu
- Levent Ağan
- Özkan Arseven