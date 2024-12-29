Beşiktaş seçiminin ne zaman, saat kaçta biteceği belli oldu! Oy süreci devam ediyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 14:14 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 14:42

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi bugün başladı. Seçimlerde Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel karşı karşıya geldi. Taraftarlar tarafından Beşiktaş başkanlık seçiminin ne zaman, saat kaçta biteceği araştırılıyor. Oy verme süreci saat 17.00'de sona erecek.