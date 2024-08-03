Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde

03 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:02

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ve 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray bugün Süper Kupa mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılıların ve siyah-beyazlıların Süper Kupa performansları merak ediliyor.

Aynı zamanda maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı da araştırılıyor.

GALATASARAY KAÇ KERE SÜPER KUPA KAZAND?

En çok Süper Kupa kazanan takım olan sarı-kırmızılılar tarihi boyunca toplam 26 final karşılaşması oynadı.

Bu maçlardan 17'sinde kupayı evine götürürken 9'unda ise mağlup ayrıldı.

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE SÜPER KUPA KAZANDI?

Siyah-beyazlı ekip tarih boyunca toplam 21 Süper Kupa maçına çıktı.

Bu maçların 9'unda kupayı evine götürürken 12'sinde ise mağlup oldu.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAÇ KERE SÜPER KUPA'DA KARŞILAŞTI?

İlk olarak 1965-1966 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında oynanmaya başlayan karşılaşmalarda Galatasaray ve Beşiktaş 8 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekip 2 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez kupayı aldı.

2006 yılında Süper Kupa olarak adının değiştirilmesinin ardından ise iki kez karşılaşan Galatasaray ve Beşiktaş birer kez kupayı kazandı.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa final karşılaşması şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

EN ÇOK SÜPER KUPA ALAN TAKIM

Süper Kupa tarihi boyunca en çok kupayı Galatasaray aldı.