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Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 16:55 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:02
Beşiktaş ve Galatasaray&#039;ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde

3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ve Galatasaray Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. 1965-1966 sezonundan bu yana düzenlenen kupada İki takım 9. kez karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ve 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray bugün Süper Kupa mücadelesi için karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından sarı-kırmızılıların ve siyah-beyazlıların Süper Kupa performansları merak ediliyor.

Aynı zamanda maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağı da araştırılıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde - 1. Resim

GALATASARAY KAÇ KERE SÜPER KUPA KAZAND?

En çok Süper Kupa kazanan takım olan sarı-kırmızılılar tarihi boyunca toplam 26 final karşılaşması oynadı.

Bu maçlardan 17'sinde kupayı evine götürürken 9'unda ise mağlup ayrıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde - 2. Resim

BEŞİKTAŞ KAÇ KERE SÜPER KUPA KAZANDI?

Siyah-beyazlı ekip tarih boyunca toplam 21 Süper Kupa maçına çıktı.

Bu maçların 9'unda kupayı evine götürürken 12'sinde ise mağlup oldu.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde - 3. Resim

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ KAÇ KERE SÜPER KUPA'DA KARŞILAŞTI?

İlk olarak 1965-1966 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası adı altında oynanmaya başlayan karşılaşmalarda Galatasaray ve Beşiktaş 8 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı ekip 2 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 4 kez kupayı aldı.

2006 yılında Süper Kupa olarak adının değiştirilmesinin ardından ise iki kez karşılaşan Galatasaray ve Beşiktaş birer kez kupayı kazandı.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde - 4. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa final karşılaşması şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın süper kupa istatistikleri! 8 kupa rakibinin önünde - 5. Resim

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Zaha, Mertens, Icardi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

EN ÇOK SÜPER KUPA ALAN TAKIM

Süper Kupa tarihi boyunca en çok kupayı Galatasaray aldı.

  1. Galatasaray - 17
  2. Trabzonspor - 10
  3. Beşiktaş - 9
  4. Fenerbahçe - 9
  5. Göztepe - 1
  6. Akhisar Belediyespor - 1
  7. MKE Ankaragücü - 1
  8. Eskişehirspor - 1
  9. Konyaspor - 1

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Kaynak: TGRT Haber
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