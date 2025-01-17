Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim oldu? Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar

17 Ocak 2025 11:13 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 11:37

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı gündem oldu. Son açıklanan bilgilere göre siyah-beyazlılar Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i KAP'a bildirdi. Taraftarlar tarafından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı takımlar ve kazandığı kupalar merak edildi. Manchester United'da görev almıştı.

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer ile anlaşmaya vardı!

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Beşiktaş​'ta Giovanni van Bronckhorts'un ardından uzun süredir devam eden teknik direktör arayışlarının sonuna yaklaşıldı.

Siyah-beyazlılar yeni teknik direktörü ile görüşmelere başladıklarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olduğu merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İddialara göre siyah-beyazlılar Ole Gunnar Solskjaer ile 1.5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

OLE GUNNAR SOLSKJAER KİMDİR?

Ole Gunnar Solskjaer, 26 Şubat 1973 yılında Norveç​'te dünyaya geldi.

Futbolculuk kariyerine 1990 yılında Clusenengen'de başladı. Sırayla Molde ve Manchester United'da oynadıktan sonra kariyerini 2007 yılında noktaladı.

Futbolculuk kariyeri boyunca 382 maça çıkan Ole Gunnar Solskjaer, toplam 237 gol attı.

Norveç milli takımında ise çıktığı 67 karşılaşmada toplam 23 kere fileleri havalandırdı.

OLE GUNNAR SOLSKJAER HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer teknik kariyerine 2007 yılında Manchester United'da forvet antrenörü olarak başladı. Daha sonra Manchester United'ın U21 takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

İngiltere'de geçirdiği sürenin ardından Norveç'e dönerek Molde'nin başına geçti. 2014 yılında ise Cardiff'in başına geçti.

Cardif'te geçen 30 maçlık serüvenin ardından ise tekrardan Molde'ye döndü ve 118 maç görev aldı.

Son olarak ise 2018 yılında Manchester United'ın başına geçti. 168 maç İngiliz ekibini yöneten Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 tarihinden beri ise takım yönetmiyor. 1 Ocak 2023 tarihinden beri UEFA'da maç analisti olarak görev alıyordu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'IN KAZANDIĞI KUPALAR

Ole Gunnar Solskjaer, teknik direktörlük kariyeri boyunca toplam 4 kupa kazandı.

Bu kupalardan üçünü Norveç ekibi Molde ile kazanırken, bir tanesini ise Manchester United U21 takımı ile aldı.

Ole Gunnar Solskjaer'ın kazandığı kupaların tarihleri ise şöyle:

2009-2010 U21 İngiltere Kupası - Manchester United U21

2010-2011 Norveç Eliteserien (Norveç'in en üst ligi) - Molde FK

2011-2012 Norveç Eliteserien - Molde FK

2012-2013 Norveç Kupası - Molde FK

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in bugün (17 Ocak 2025 Cuma) 14:00-15:00 saatleri İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Teknik direktörün uçağı ortaya çıkan bilgilere göre Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.