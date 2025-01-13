Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor
Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanından esinlenerek uyarlanan Bihter filmi televizyon tarihinde ilk kez izleyici ile buluştu. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.
Farah Zeynep Abdullah’ın başrolde yer aldığı Bihter filmi, televizyonda ilk kez izleyiciyle buluştu.
Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi gibi isimlerin de yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara tırmandı.
BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?
Bihter, annesi Firdevs’in baskıları ve kendini bulma isteğiyle Adnan Bey ile evlenir.
Bihter evlilikte bulamadığı duygusal tatmini, Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile yasak aşkta arar.
Filmde Adnan Bey’in yalısı olarak Beykoz’daki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı kullanıldı.
BİHTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Bihter filminin oyuncuları şu şekilde;
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala