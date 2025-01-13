Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

13 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:38

Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanından esinlenerek uyarlanan Bihter filmi televizyon tarihinde ilk kez izleyici ile buluştu. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.