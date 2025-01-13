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Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:38
Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor

Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanından esinlenerek uyarlanan Bihter filmi televizyon tarihinde ilk kez izleyici ile buluştu. Filmin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

Farah Zeynep Abdullah’ın başrolde yer aldığı Bihter​ filmi, televizyonda ilk kez izleyiciyle buluştu.

Boran Kuzum, Osman Sonant ve Hande Ataizi gibi isimlerin de yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları Google aramalarında üst sıralara tırmandı.

Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor - 1. Resim

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bihter, annesi Firdevs’in baskıları ve kendini bulma isteğiyle Adnan Bey ile evlenir.

Bihter evlilikte bulamadığı duygusal tatmini, Adnan Bey’in yeğeni Behlül ile yasak aşkta arar.

Filmde Adnan Bey’in yalısı olarak Beykoz’daki tarihi Sait Halim Paşa Yalısı kullanıldı.

Bihter filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor! İlk kez ekranlara geliyor - 2. Resim

BİHTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bihter filminin oyuncuları şu şekilde;

Farah Zeynep Abdullah​ - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala

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Kaynak: TGRT Haber
bihterfarah zeynep abdullah

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