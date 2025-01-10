Karantina filmi Zeynep kim? Lakabı “bela mıknatısı”

10 Ocak 2025 23:05 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 23:06

Beyza Alkoç'un Karantina isimli kitabından sinemaya uyarlanan Karantina filminde Zeynep Akay karakterini, sosyal medya fenomeni olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden bir isim canlandırıyor. İlk olarak Reels videolarıyla dikkat çeken ve ardından oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu, 1,5 milyon takipçisiyle Instagram'da büyük bir kitleye hitap ediyor.

Karantina filmi hangi okulda, nerede çekildi?

Karantina filmi hangi okulda, nerede çekildi?

Sosyal medyadan oyunculuğa uzanan başarılı kariyer yolculuğunda Meltem Akçöl, 'Karantina' filminde Zeynep Akay rolüyle karşımıza çıkıyor.

KARANTİNA​ ZEYNEP AKAY KİM, GERÇEK ADI NE?

Karantina filminde Zeynep Akay karakterini canlandıran oyuncu, gerçek adıyla Meltem Akçöl'dür. Akçöl, 1 Ocak 2001 tarihinde İstanbul​'da doğmuş, 3 ila 6 yaşları arasında modellik yapmış ve ilkokul yıllarında tiyatro oyunlarında yer almıştır.

Sosyal medya fenomeni olarak kariyerine başlayan Akçöl, kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşmuş ve Instagram'da 1,5 milyon takipçiye ulaşmıştır. Daha sonra oyunculuk dersleri alarak kariyerine dizi ve film oyunculuğu ile devam etmiştir.

Zeynep Akay, 'Karantina' filminde yeni başladığı okulunda kendini bir karantina, cinayet​ ve beklenmedik bir aşk üçgeninin içinde bulan genç bir kızı temsil ediyor. Meltem Akçöl'ün canlandırdığı bu karakter, filmde Onur ile birlikte bir cinayet soruşturmasının ortasında ilk aşkını yaşıyor. Akçöl, bu rolüyle gençlik, dram ve romantizm dolu bir hikayenin merkezinde yer alıyor.

MELTEM AKÇÖL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Meltem Akçöl, oyunculuk kariyerine 2021 yılında 'Kırık Hayatlar' adlı TV dizisiyle başladı ve burada 'Deniz Yılmaz' karakterini canlandırdı. 2022 yılında 'Duy Beni' dizisinde 'Hazal Demir' rolüyle ekranlara geldi. 2023 yılında NOW TV'de yayınlanan 'Gülcemal' dizisinde 'İpek' karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Akçöl, 2024 yılında TRT 1'de yayınlanan 'Kara Ağaç Destanı' dizisinde 'Sultan' karakterine hayat verdi.

Son olarak, Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan ve Ahmet Topuz'un yönettiği 'Karantina' filminde 'Zeynep' karakterini canlandıran Akçöl, bu yapımda da yeteneğini sergileme fırsatı buldu.

KARANTİNA FİLMİNDE ZEYNEP KİM, KAÇ YAŞINDA?

'Karantina' filminde Zeynep Akay karakterini Meltem Akçöl canlandırıyor. Meltem Akçöl, 1 Ocak 2001 doğumludur.

MELTEM AKÇÖL'ÜN OYNADIĞI DİZİLER NELER?

Meltem Akçöl, 'Kırık Hayatlar' (2021), 'Duy Beni' (2022), 'Gülcemal' (2023) ve 'Kara Ağaç Destanı' (2024) dizilerinde rol almıştır.

KARANTİNA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

'Karantina' filmi, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur'un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor. Zeynep, yeni okulunda kendini karantina, cinayet ve aşk üçgeninde bulur.