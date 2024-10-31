BİM 1 Kasım aktüel kataloğunda mini buzdolabı, sütlü türk kahvesi makinesi, hareket sensörlü led ışık ve şarjlı su pompası yer alıyor
BİM marketlerin 1 Kasım aktüel ürünleri uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. BİM tag kataloğunda Kumtel mini buzdolabı, sütlü türk kahvesi, hareket sensörlü led ışık, düdüklü tencere ve çelik termos yer alıyor.
BİM marketlerde 1 Kasım Cuma günü yedi parça çerez seti, mottolu cam kupa, tava koruma aparatı, kulplu balık tepsisi, kristal çay kutusu, ahşap görünümlü banyo seti, patlayan patates kutu oyunu ve renkli bileklik yapma seti gibi birçok ürün satışa çıkacak.
BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL
Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL
Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL
Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL
Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL
Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL
TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL
APP'li Gece Lambası 639 TL
Mutfak Tartısı 219 TL
Şarjlı Su Pompası 139 TL
2'li Tava Seti 399 TL
Karnıyarık Tencere 439 TL
Kulplu Balık Tepsisi 339 TL
Çelik Çaydanlık 799 TL
Düdüklü Tencere 749 TL
Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL
Mottolu Cam Kupa 39,50 TL
7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL
Derin Kase 109 TL
Derin Kase 99 TL
Lal Çay Bardağı 99 TL
Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 139 TL
Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 249 TL
Cam 6'lı Kahve Yanı Bardağı 79 TL
DİĞER 1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ...
Saklama Kutusu 55 TL
Saklama Kutusu 27,50 TL
Kristal Çay Kutusu 99 TL
Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL
Motivasyon Matarası 229 TL
Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 69 TL
Melamin Salata Tabağı 45 TL
Ahşap Görünümlü Banyo Seti 289 TL
Mega Kutulu Hurç 109 TL
Baza Kutulu Hurç 99 TL
Raf Organizer 69 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL
Vakumlu Hurç 109 TL
Mini Hurç 39,50 TL
Maxi Hurç 55 TL
Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL
İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL
Akordion Mini 28,50 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34,50 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek 299 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL
Hırka Erkek 299 TL
Eşofman Alt Erkek 199 TL
Pijama Alt Kadın 169 TL
Pijama Takımı Erkek 299 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 239 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Çocuk 189 TL
Kaşkorse Sweatshirt Erkek 249 TL
Terlik Kadın 199 TL
Ev Botu Kadın 219 TL
Patlayan Patates Kutu Oyunu 229 TL
Bionic Adam Oyunu 99 TL
Eşleştirme Kutu Oyunu 109 TL
Renkli Bileklik Yapma Seti 179 TL
Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
Oyuncak Tamir Seti /Bahçıvan Seti 219 TL
Oyuncak Doktor Seti 59 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL
Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL
Oyuncak Aksesuarlı Mantar Ev 179 TL
Oynar Gözlü Şekilli Kitaplar 49,50 TL
Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL
Tükenmeyen Sticker Kitabım 239 TL
18 Parça Dokulu Puzzle 119 TL
Uzayan Dinozor Oyuncak 139 TL
Kafesli Dinozor Çekici 169 TL
Figürlü İş Araçları 229 TL