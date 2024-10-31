BİM 1 Kasım aktüel kataloğunda mini buzdolabı, sütlü türk kahvesi makinesi, hareket sensörlü led ışık ve şarjlı su pompası yer alıyor

31 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 12:46

BİM marketlerin 1 Kasım aktüel ürünleri uygun fiyata alışveriş yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. BİM tag kataloğunda Kumtel mini buzdolabı, sütlü türk kahvesi, hareket sensörlü led ışık, düdüklü tencere ve çelik termos yer alıyor.

BİM​ marketlerde 1 Kasım Cuma günü yedi parça çerez seti, mottolu cam kupa, tava koruma aparatı, kulplu balık tepsisi, kristal çay kutusu, ahşap görünümlü banyo seti, patlayan patates kutu oyunu ve renkli bileklik yapma seti gibi birçok ürün satışa çıkacak.

BİM 1 KASIM AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

Mutfak Tartısı 219 TL

Şarjlı Su Pompası 139 TL



2'li Tava Seti 399 TL

Karnıyarık Tencere 439 TL

Kulplu Balık Tepsisi 339 TL

Çelik Çaydanlık 799 TL

Düdüklü Tencere 749 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL

Mottolu Cam Kupa 39,50 TL

7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL

Derin Kase 109 TL

Derin Kase 99 TL

Lal Çay Bardağı 99 TL

Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL

Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 139 TL

Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 249 TL

Cam 6'lı Kahve Yanı Bardağı 79 TL

DİĞER 1 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ...

Saklama Kutusu 55 TL

Saklama Kutusu 27,50 TL

Kristal Çay Kutusu 99 TL

Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL

Motivasyon Matarası 229 TL



Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 69 TL

Melamin Salata Tabağı 45 TL

Ahşap Görünümlü Banyo Seti 289 TL

Mega Kutulu Hurç 109 TL

Baza Kutulu Hurç 99 TL

Raf Organizer 69 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

Vakumlu Hurç 109 TL

Mini Hurç 39,50 TL

Maxi Hurç 55 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç 49,50 TL



Akordion Mini 28,50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Hırka Erkek 299 TL

Eşofman Alt Erkek 199 TL

Pijama Alt Kadın 169 TL

Pijama Takımı Erkek 299 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 239 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Çocuk 189 TL

Kaşkorse Sweatshirt Erkek 249 TL

Terlik Kadın 199 TL

Ev Botu Kadın 219 TL

Patlayan Patates Kutu Oyunu 229 TL

Bionic Adam Oyunu 99 TL

Eşleştirme Kutu Oyunu 109 TL

Renkli Bileklik Yapma Seti 179 TL



Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Oyuncak Tamir Seti /Bahçıvan Seti 219 TL

Oyuncak Doktor Seti 59 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL

Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL

Oyuncak Aksesuarlı Mantar Ev 179 TL



Oynar Gözlü Şekilli Kitaplar 49,50 TL

Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL

Tükenmeyen Sticker Kitabım 239 TL

18 Parça Dokulu Puzzle 119 TL

Uzayan Dinozor Oyuncak 139 TL

Kafesli Dinozor Çekici 169 TL

Figürlü İş Araçları 229 TL