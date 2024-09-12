BİM 13 Eylül aktüel kataloğunda Sport Tumbler termos, Tefal tencere ve katlanabilir bisiklet gibi binlerce fırsat ürünü yer alıyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 15:39 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 15:43

Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM 13 Eylül aktüel tag kataloğunda tefal tencere, hot wheels araba mikrodalga fırın, çay makinesi, katlanabilir bisiklet, mouse ve iç cephe boyası gibi binlerce ürün satışa çıkıyor

BİM Marketlerin 13 Eylül Cuma günü için yayımlanan aktüel kataloğunda evlenenler ve evini yenileyenler için televizyon çeşitleri, Kumtel ankastre set, şarjlı dikey süpürge ve züccaciye ürünleri olmak üzere birçok ürün satışa sunulacak. BİM 13 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR? Buffalo-F E-Bike 49.975 TL

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL

Polosmart Akıllı Saat 299 TL

Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL

Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL

Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL

TCL 55" 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL

Philips Air Fryer 4.975 TL

Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL

Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL

Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL

Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL

Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL DİĞER BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ.. Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL

Tefal Sahan 529 TL

Tefal Simplicty Tava 599 TL

Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL

Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL

Tefal Manuel Rondo 549 TL

Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL

Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL

Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL

Kare Badya 39,50 TL

Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL

Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL

Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL

Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 34,50 TL

Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL

Fonksiyonel Askı Çeşitleri 29,50 TL

Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL

Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL

Chef's Sütlük 149 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 85 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL