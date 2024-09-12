BİM 13 Eylül aktüel kataloğunda Sport Tumbler termos, Tefal tencere ve katlanabilir bisiklet gibi binlerce fırsat ürünü yer alıyor
Aktüel ürünleriyle vatandaşların her hafta ilgi odağı olan BİM 13 Eylül aktüel tag kataloğunda tefal tencere, hot wheels araba mikrodalga fırın, çay makinesi, katlanabilir bisiklet, mouse ve iç cephe boyası gibi binlerce ürün satışa çıkıyor
BİM Marketlerin 13 Eylül Cuma günü için yayımlanan aktüel kataloğunda evlenenler ve evini yenileyenler için televizyon çeşitleri, Kumtel ankastre set, şarjlı dikey süpürge ve züccaciye ürünleri olmak üzere birçok ürün satışa sunulacak.
BİM 13 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
Buffalo-F E-Bike 49.975 TL
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
Polosmart Kablosuz Işıklı Silindir Speaker 265 TL
Polosmart Akıllı Saat 299 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 229 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 399 TL
Polisan Acqua Tavan Boyası 10 Litre 399 TL
Polisan Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya 10 Kg 349 TL
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.975 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Led Google Tv 17.975 TL
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 7.290 TL
Philips Air Fryer 4.975 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.450 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 3.290 TL
Heifer Procleanx Şarjlı Süpürge 4.490 TL
Fakir Tea B More Çay Makinesi 1.090 TL
Fakir Execute 2 Blade 15'i 1 Arada Çantalı Erkek Bakım Seti 995 TL
Fakir Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Nautica Sport Tumbler Termos 502 ml 699 TL
DİĞER BİM 13 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ..
Tefal Karnıyarık Tencere 899 TL
Tefal Sahan 529 TL
Tefal Simplicty Tava 599 TL
Tefal Servis Seti 3'lü 199 TL
Alpina Çelik Mutfak Gereçleri 79 TL
Tefal Manuel Rondo 549 TL
Alpina Peynir Bıçağı 2'li 99 TL
Naturalove Metal Saplı Sunum/Kesme Tahtası Çeşitleri 119 TL
Alpina Çok Amaçlı Mutfak Makası 99 TL
Kare Badya 39,50 TL
Tekli Ayakkabı Rampası 17,50 TL
Desenli Kahve Bardağı 500 ml 12,50 TL
Bölmeli Poşet Çay Kutusu 49 TL
Tablet Mop Temizlik Seti 169 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 34,50 TL
Tek Fiyat Ürünler 17,50 TL
Fonksiyonel Askı Çeşitleri 29,50 TL
Güral Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı 849 TL
Berlin Büyük Derin Çelik Tencere 595 TL
Chef's Sütlük 149 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 85 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 89 TL