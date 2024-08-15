BİM 16 Ağustos aktüel kataloğunda smart tartı, Barbie bebek, pedallı temizlik seti ve toz alma aparatı gibi onlarca ürün satışa çıkıyor

15 Ağustos 2024 14:00 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:36

Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği BİM Marketlerde 16 Ağustos Cuma günü her kesime hitap edecek çeşitli BİM Market ürünleri raflarda yerini alacak.

BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?

SENNA 50 İNÇ Ultra HD GOOGLE TV: 8.990 TL

SENNA 42 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV: 6.390 TL

ARNİCA Elektrikli Süpürge: 2.975 TL

Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

Range Epilasyon Aleti: 249 TL

6’sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası: 2.675 TL

Dikey Elektrikli Süpürge: 849 TL

Wag Maşa: 399 TL

Smart Tartı: 329 TL

Göz Altı Masaj Aleti: 99 TL

Akıllı Bileklik: 169 TL

Tablet Telefon Tutucu: 49 TL

Araç Çakmaklık Şarjı: 59 TL

Duvar Şarjı: 89 TL

TWS Kulaklık: 219 TL

Powerbank: 279 TL

Motosiklet GPS Takip Cihazı: 3.975 TL

Polosmart Işıklı Tripod: 99 TL

16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA BULUNAN DİĞER BİM ÜRÜNLERİ…

3’lü Cam Ayaklı Dondurma-Tatlı Kasesi: 79 TL

6’lı Cam Kupa: 89 TL

4’lü Cam Pasta Tabağı: 149 TL

Ütü Masası: 599 TL

Kelebek Kurutmalık: 429 TL

Toz Alma Aparatı: 59 TL

Pedallı Temizlik Seti: 199 TL