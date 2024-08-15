BİM 16 Ağustos aktüel kataloğunda smart tartı, Barbie bebek, pedallı temizlik seti ve toz alma aparatı gibi onlarca ürün satışa çıkıyor
BİM Marketlerin 16 Ağustos aktüel tag kataloğunda smart tartı, akıllı bileklik, ütü masası, kelebek kurutmalık, Barbie bebek çeşitleri ve 6’sı 1 arada yüz temizleme fırçası gibi birçok ürün yer alıyor.
Ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenlerin sıklıkla ziyaret ettiği BİM Marketlerde 16 Ağustos Cuma günü her kesime hitap edecek çeşitli BİM Market ürünleri raflarda yerini alacak.
BİM 16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA NELER VAR?
SENNA 50 İNÇ Ultra HD GOOGLE TV: 8.990 TL
SENNA 42 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV: 6.390 TL
ARNİCA Elektrikli Süpürge: 2.975 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi: 399 TL
Range Epilasyon Aleti: 249 TL
6’sı 1 Arada Yüz Temizleme Fırçası: 2.675 TL
Dikey Elektrikli Süpürge: 849 TL
Wag Maşa: 399 TL
Smart Tartı: 329 TL
Göz Altı Masaj Aleti: 99 TL
Akıllı Bileklik: 169 TL
Tablet Telefon Tutucu: 49 TL
Araç Çakmaklık Şarjı: 59 TL
Duvar Şarjı: 89 TL
TWS Kulaklık: 219 TL
Powerbank: 279 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı: 3.975 TL
Polosmart Işıklı Tripod: 99 TL
16 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞUNDA BULUNAN DİĞER BİM ÜRÜNLERİ…
3’lü Cam Ayaklı Dondurma-Tatlı Kasesi: 79 TL
6’lı Cam Kupa: 89 TL
4’lü Cam Pasta Tabağı: 149 TL
Ütü Masası: 599 TL
Kelebek Kurutmalık: 429 TL
Toz Alma Aparatı: 59 TL
Pedallı Temizlik Seti: 199 TL