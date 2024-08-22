BİM 23 Ağustos Cuma aktüel kataloğu bu hafta sitede yer almadı

22 Ağustos 2024 08:44 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 08:48

Her hafta Salı ve Cuma günleri herkesin ihtiyacına yönelik aktüel ürünleri market raflarında bulunduran BİM Marketlerin 23 Ağustos Cuma günü için güncel ürün listesi yayımlanmadı.

BU HAFTA BİM AKTÜEL YOK MU?

BİM Marketlerde ve internet sitesinde 23 Ağustos Cuma gününe dair aktüel katalog bulunmamakta.

BİM 23 AĞUSTOS CUMA AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU NEDEN YOK?

Güncel ürün ve fırsatlarıyla müşterilerin ilgi odağı haline gelen BİM Market’in 23 Ağustos Cuma aktüel tag kataloğunu neden yayımlamadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NE ZAMAN GELİR?

BİM Marketlerde sürekli satışı olmayan “aktüel ürünler” her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunuluyor.

BİM AKTÜEL NE DEMEK?

Bim aktüel, belirli dönemlerde sınırlı olarak getirilen ve sürekli satışı olmayan özel indirim ürünlerinin yer aldığı kataloğu ifade eder.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER NEDEN UCUZ?

BİM Marketler, sahip olduğu yüksek alım gücü sayesinde, tedarikçilerinin düşük maliyetle kaliteli üretim yapmalarını sağlayarak kaliteli ürünleri uygun fiyatlara tedarik edebilmektedir.