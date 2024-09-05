BİM 6 Eylül aktüel kataloğunda Hot Wheels 56.yıl özel arabalar, kendini temizleyen süpürge ve elektrikli bisiklet gibi binlerce ürün müşterilerle buluşuyor
BİM 6 Eylül aktüel tag kataloğunda Hot Wheels 56.yıl özel arabalar, filtre kahve makinesi, çekmeceli derin dondurucu, kendi kendini temizleyen elektrikli süpürge ve hava üflemeli saç şekillendirici olmak üzere binlerce ürün yer alıyor.
BİM 6 Eylül aktüel ürünler müşteriler tarafından heyecanla bekleniyordu. BİM internet sitesinde yayınlanan tag kataloğa göre Cuma günü BİM Marketlerin raflarında televizyon çeşitleri, elektronik tırnak kurutucu, led ışıklı tırnak bakım seti, wag maşa, minderli ayakkabılık, elektrikli bisiklet ve buharlı ütü gibi birçok ürün yer alacak.
BİM 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR?
Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL
Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL
Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL
Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL
Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL
Saç Masaj Tarağı 39 TL
Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL
Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL
Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL
Siyah Nokta Temizleyici 199 TL
Led Işıklı Cımbız 79 TL
RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL
1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL
Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL
Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL
Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL
Buharlı Ütü 1.175 TL
Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL
Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL
Hot Wheels 56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL
Monster Trucks Arabalar 1.70 59,50 TL
Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL
Bükülebilir Dinozorlar 229 TL
Hikaye Kitapları 34,50 TL
Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL
Tükenmez Resim Defteri 89 TL
Oyuncak Spor Arabalar 59 TL
Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL
LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL
DİĞER BİM 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ…
Tül Perde 290x180 cm 195 TL
Güneşlik 140x250 cm 165 TL
Fon Perde 140x270 cm 179 TL
Kot Gömlek Erkek 319 TL
Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL
Eşofman Alt Kadın 179 TL
Pvc Masa Örtüsü 85 TL
Penye Yastık Kılıfı cm 65 TL
Eşofman Alt Erkek 179 TL
Spor Ayakkabı 329 TL
Kristal Organizer 39,50 TL
Mop Seti 229 TL
Nakışlı Havlu Set 65 TL
Banyo Paspası 79 TL
Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL
2’li Standlı Sabunluk Seti 279 TL
Tava 219 TL
chef's Sahan 179 TL
chef's Krep Tava 169 TL
Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Kek Kalıbı 349 TL
Seramik Çerezlik Seti 249 TL
3'lü Tava Koruma Aparatı 19,50 TL
Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL
6'lı Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 119 TL
Cam Gravürlü Kase 19,50 TL
7'li Cam Pipet Seti 39,50 TL
5'li Mutfak Bıçağı Seti 319 TL
Lav 3'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 55 TL
Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri 19,50 TL
Standlı Baharatlık 199 TL
Hobi Masası 89 TL
Sızdırmaz Saklama Kabı 34,50 TL