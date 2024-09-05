BİM 6 Eylül aktüel kataloğunda Hot Wheels 56.yıl özel arabalar, kendini temizleyen süpürge ve elektrikli bisiklet gibi binlerce ürün müşterilerle buluşuyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 16:04 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:04

BİM 6 Eylül aktüel tag kataloğunda Hot Wheels 56.yıl özel arabalar, filtre kahve makinesi, çekmeceli derin dondurucu, kendi kendini temizleyen elektrikli süpürge ve hava üflemeli saç şekillendirici olmak üzere binlerce ürün yer alıyor.

BİM 6 Eylül aktüel ürünler müşteriler tarafından heyecanla bekleniyordu. BİM internet sitesinde yayınlanan tag kataloğa göre Cuma günü BİM Marketlerin raflarında televizyon çeşitleri, elektronik tırnak kurutucu, led ışıklı tırnak bakım seti, wag maşa, minderli ayakkabılık, elektrikli bisiklet ve buharlı ütü gibi birçok ürün yer alacak. BİM 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERDE NELER VAR? Senna 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV 12.975 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV 9.975 TL

Dijitsu 43 İnç FHD Android TV 6.475 TL

Senna 32 İnç HD READY Uydu Alıcılı TV 4.175 TL

Hava Üflemeli Saç Şekillendirici 995 TL

Wag Maşası (32mm) PSC43 495 TL

Saç Masaj Tarağı 39 TL

Ayak Bakım Seti Psc52 249 TL

Elektronik Tırnak Bakım Seti Led Işıklı 189 TL

Elektronik Tırnak Kurutucu 129 TL

Siyah Nokta Temizleyici 199 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL

RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 22.975 TL

1-S Mini Elektrikli Bisiklet 12.975 TL

Fakir Şarjlı Süpürge&Paspas 9.975 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 1.775 TL

Toz Torbasız Süpürge Atria 3.175 TL

Buharlı Ütü 1.175 TL

Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi 4.975 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

Minderli Düşer Kapak Ayakkabılık 995 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 229 TL

Hot Wheels 56.Yıl Özel Tekli Arabalar 119 TL

Monster Trucks Arabalar 1.70 59,50 TL

Chelsea Meslekleri Öğreniyor 229 TL

Bükülebilir Dinozorlar 229 TL

Hikaye Kitapları 34,50 TL

Lisanslı Puzzle 60 Parça 54,50 TL

Tükenmez Resim Defteri 89 TL

Oyuncak Spor Arabalar 59 TL

Top Yakalama Oyuncağı 2'li 129 TL

LCD Ekran Çizim Tableti 129 TL DİĞER BİM 6 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLERİ… Tül Perde 290x180 cm 195 TL

Güneşlik 140x250 cm 165 TL

Fon Perde 140x270 cm 179 TL

Kot Gömlek Erkek 319 TL

Kaşkorse Pantolon Kadın 179 TL

Eşofman Alt Kadın 179 TL

Pvc Masa Örtüsü 85 TL

Penye Yastık Kılıfı cm 65 TL

Eşofman Alt Erkek 179 TL

Spor Ayakkabı 329 TL

Kristal Organizer 39,50 TL

Mop Seti 229 TL

Nakışlı Havlu Set 65 TL

Banyo Paspası 79 TL

Yuvarlak Banyo Taburesi 69 TL

2’li Standlı Sabunluk Seti 279 TL

Tava 219 TL

chef's Sahan 179 TL

chef's Krep Tava 169 TL

Karnıyarık Tenceresi 349 TL

Kek Kalıbı 349 TL

Seramik Çerezlik Seti 249 TL

3'lü Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

Kapaklı Desenli Cam Kupa 99 TL

6'lı Cam Dondurma / Tatlı Kasesi 119 TL

Cam Gravürlü Kase 19,50 TL

7'li Cam Pipet Seti 39,50 TL

5'li Mutfak Bıçağı Seti 319 TL

Lav 3'lü Diamond Kahve Yanı Su Bardağı 55 TL

Vakumlu Erzak Kabı Çeşitleri 19,50 TL

Standlı Baharatlık 199 TL

Hobi Masası 89 TL

Sızdırmaz Saklama Kabı 34,50 TL İlgili Haberler A101 5 Eylül aktüel kataloğunda Adidas ayakkabı, Pierre Cardin saç kurutma makinesi katlanabilir bisiklet, akülü araba gibi birçok ürün yer alıyor Üsküdar Belediyesi kırtasiye yardımı başvuruları 10 Eylül Salı günü sona erecek