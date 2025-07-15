Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Bingöl'de telefon bataryası patladı! Tamir yapan telefoncu yaralandı

Bingöl'ün Solhan İlçesi'nde bulunan telefoncuda telefon bataryasının şiştiğini ve değiştirilmesi gerektiğini ifade eden telefoncu, telefonu eline aldığı gibi bataryanın patladığını ve alev aldığını söyledi. Alevlenme sonrasında Akgül'ün elinde yanık oluştu ve soluğu hastanede aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 16:58

Olay, ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs gelerek telefonunun bataryasının şiştiğini ve değiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine aynı zamanda elektrik mühendisi olan Enes Akgül, telefonu eline alarak tamire başladı. Bu sırada telefon bataryası Akgül’ün elinde bir anda patlayarak alev aldı. Olay sonucu elinde oluşan Akgül, çevredekilerin yardımıyla Solhan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edildi.

Bingöl'de telefon bataryası patladı! Tamir yapan telefoncu yaralandı

"ESNAF ARKADAŞLAR BENİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ"


Olayı anlatan Akgül, "Sabah bir müşteri geldi, bataryası şişikti ve değiştirmemi istedi. Yaklaşık 3 yıldır bu işi yapıyorum. Çok şişmiş batarya gördüm. Hiç biri böyle bir tehlike çıkarmadı. Delici ve kesici bir alette kullanmadım. Bandı çıkarırken patladı. Bende hemen yere attım. Sağ olsun esnaf arkadaşlar beni hastaneye götürdü" dedi.

Bingöl'de telefon bataryası patladı! Tamir yapan telefoncu yaralandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Alışveriş yapan kadının cebindeki telefon patladı! O korku dolu anlar kamerada
ETİKETLER
#yangın
#Yanık
#solhan
#Telefon Tamiri
#Telefon Bataryası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.