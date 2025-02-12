Alışveriş yapan kadının cebindeki telefon patladı! O korku dolu anlar kamerada

Brezilya'nın Goias kentindeki bir süpermarkette alışveriş yapan kadının cep telefonu bir anda patladı. Genç kadın yaralanırken o korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadının eşiyle birlikte süpermarkette yürüdükleri sırada arka cebindeki telefonun aniden patlayarak alev aldığı görüldü. Patlamanın ardından kadının panikle koştuğu ve eşinin yangını söndürmek için mücadele ettiği anlar yer alıyor.