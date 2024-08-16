Bolu Göynük yangınında 28'inci saate girildi

16 Ağustos 2024 16:57 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:08

Bolu'da çıkan yangında çalışmalar sürerken ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen Bolu yangınında çalışmalar sürerken son dakika olayıyla ilgili gelişmeler aktarıldı.

BOLU YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınamazken 28. saate girildi.

Bekirfakılar köyünde çıkan yangın 12.30 civarında başlarken havadan da destek sağlanıyor.

Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nde 281 kişinin tahliyesine karar verilirken 118 arazöz, 7 iş makinesi ve 9 helikopter ile çalışmalar yürütüldü.

Bölgeye gelen 10 helikopter su taşımaya devam ederken Sünnet Gölü'nden su alınıyor. Karada ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle söndürme işlemleri devam ediyor.

BOLU GÖYNÜK YANGIN NEDEN, NEREDE ÇIKTI 16 AĞUSTOS?

Göynük'te dün çıkan ormanlık alan yangının nedeni henüz net olarak belirlenmese de anız yakmak olduğu tahmin ediliyor. Tedbir amacı ile Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatıldı.