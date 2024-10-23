Borussia Dortmund teknik direktörü Nuri Şahin 14 Haziran 2024'te göreve geldi

23 Ekim 2024 09:31 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 10:13

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Maçın ardından Borussia Dortmund'un teknik direktörünün kim olduğu gündeme geldi.

Devler Ligi​'nde 22 Ekim 2024 Salı günü Real Madrid-Borussia Dortmund karşılaşması oynandı.

Maçın ilk yarısında Borussia Dortmund​ 2-0'lık üstünlük sağladı.

Ancak Real Madrid​ ikinci yarıda büyük bir geri dönüş gerçekleştirdi ve karşılaşmayı 5-2 kazandı.

Maçın ardından Borussia Dortmund'un teknik direktörünün kim olduğu taraftarlar tarafından merak edilmeye başlandı.

BORUSSİA DORTMUND TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Borussia Dortmund'un teknik direktörlüğünü 14 Haziran 2024 tarihinden beri Nuri Şahin​ yapıyor.

Eski milli futbolcumuz Nuri Şahin teknik direktör olarak Dortmund ile çıktığı 11 karşılaşmanın 7'sinde sahadan galibiyet ile ayrıldı.

3 karşılaşmada mağlubiyet alan Nuri Şahin'in Dortmund'u bir maçta ise beraberlik aldı.

Dortmund Bundesliga'da 13 puan ile yedinci sırada yer alıyor.

NURİ ŞAHİN KİMDİR?

Nuri Şahin, 5 Eylül 1988 yılında Almanya'da dünyaya geldi.

Futbol kariyerine Borussia Dortmund'un altyapısında başlayan Nuri Şahin 2007-2008 yılları arasında Feyenoord'a kiralık olarak gitti.

10 milyon Euro karşılığında 2011 yılında Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid'e transferinin ardından Liverpool ve Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Nuri Şahin altyapısından yetiştiği takıma 2014 yılında geri döndü.

2018-2020 yılları arasında Werder Bremen'de oynadıktan sonra Antalyaspor'da 2022 yılında kariyerini sonlandırdı.

Nuri Şahin A Milli Takım ile çıktığı 52 maçta ise toplam 2 gol attı.