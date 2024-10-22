Şampiyonlar Ligi'nde enfes maç! Real Madrid 2-0'dan geri dönerek 5-2 kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Real Madrid, evinde Alman kulüp Dortmund ile karşılaştı. İlk yarısını 2-0 geride tamamlayan Madrid temsilcisi ikinci yarıda bulduğu 5 gol ile karşılaşmadan 5-2'lik zaferle ayrılmasını bildi. Real Madrid'in gollerini; Rüdiger, Vinicius (3) ve Vazquez atarken Nuri Şahin'in başında olduğu Dortmund'un gollerini ise Malen ve Bynoe-Gittens ile kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan gecenin maçında Real Madrid 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2'lik skorla kazanmasını bildi.
Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada 30. dakikada Malen ve 34. dakikada Bynoe-Gittens'den gelen hızlı gollerle Alman ekip maçta bir anda 2-0 öne geçti. Bu gollerle birlikte ilk yarı sarı-siyahlıların 2 farklı üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda ise ev sahibi Real Madrid, 60. dakikada Rüdiger, 62'de Vinicius Jr., 83. dakikada Lucas Vasquez, 86'da Vinicius Jr. ve 90+3'te tekrar sahneye çıkan Vinicius Jr. maçın skorunu tayin etti. Real Madrid maçı 5-2 kazandı.
Öte yandan eflatun-beyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler 90. dakikada oyuna dahil oldu.
GECENİN SONUÇLARI
Milan 3-1 Club Brugge
Monaco 5-1 Kızılyıldız
Arsenal 1-0 Shakhtar Donetks
Aston Villa 2-0 Bologna
Girona 2-0 Slavan Bratislava
Juventus 0-1 Stuttgart
PSG 1-1 PSV
Real Madrid 5-2 Borussia Dortmund
Sturm Graz 0-2 Sporting Lizbon
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