Şampiyonlar Ligi'nde enfes maç! Real Madrid 2-0'dan geri dönerek 5-2 kazandı

22 Ekim 2024 23:58 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 00:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta Real Madrid, evinde Alman kulüp Dortmund ile karşılaştı. İlk yarısını 2-0 geride tamamlayan Madrid temsilcisi ikinci yarıda bulduğu 5 gol ile karşılaşmadan 5-2'lik zaferle ayrılmasını bildi. Real Madrid'in gollerini; Rüdiger, Vinicius (3) ve Vazquez atarken Nuri Şahin'in başında olduğu Dortmund'un gollerini ise Malen ve Bynoe-Gittens ile kaydetti.