Antalyaspor'da Emre Belözoğlu sesleri!

22 Ekim 2024 19:41 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 19:56

Trendyol Süper Lig takımı Antalyaspor, Alex de Souza ile istediği sonuçları alamayarak takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmeyi istediği iddia edildi. Brezilyalı teknik adam Akdeniz temsilcisi ile bu sezon 9 maçta 2 galibiyet alırken 5'de mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi Antalyaspor​, sezon başında takımın başına getirdiği Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza​ ile büyük bir ses getirmişti.

Antalyaspor ile istediği gibi başlayamayan Alex, önce hazırlık kampında oynadığı maçlardan galibiyet çıkartamamıştı. Daha sonra ise Trendyol Süper Lig​'de istediği sonuçları alamayarak olumsuz yorumların odağı haline geldi.

TAKIMIN BAŞINA EMRE BELÖZOĞLU İDDİASI

Akdeniz ekibi Alex ile yolları ayırmasından sonra takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirmeyi istediği iddia edildi.

GALATASARAY​ MAÇI KIRILMA NOKTASI OLDU

Galatasaray karşısında alınan mağlubiyetin ardından takımın sahada çok silik bir görüntü vermesinden rahatsız olan Antalyaspor yönetimi Alex de Souza ile yollarını ayırma kararı aldı. Alex de Souza'nın yerine ilk ve en ciddi aday olarak Emre Belözoğlu ile görüşen Akdeniz ekibi tecrübeli isimden olumlu yanıt aldı.

ANTALYASPOR KARNESİ

Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza, Akdeniz ekibi Antalyaspor'un başında Trendyol Süper Lig'de 9 maça çıkarken 2 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplam 8 puan toplayarak ligde 16. sırada yer alabildi.

4 AYDIR BOŞTA

Ankaragücü'nü çalıştırdıktan sonra inzivaya çekilen ve 3 Temumuz 2024 tarihinden bu yana takım çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Emre Belözoğlu kariyerinde Fenerbahçe, Başakşehir ve son olarak Ankaragücü'nü çalıştırmıştı.