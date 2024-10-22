Dünya futbol tarihinde bir ilk! Futbolseverler Messi'ye kilitlendi

22 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:51

Futbol tarihinin en iyi 2 futbolcusundan birisi olan Arjantinli süper yetenek Lionel Messi, futbol adına bir ilki gerçekleştirecek. Süperstar'ın göğsüne takılacak olan kamera ile maçın tüm anları anbean TikTok platformundan canlı yayınlanacak.

Tüm Dünya'nın gözü Arjantinli süperstar Lionel Messi​'nin üzerinde olacak. Messi, futbol tarihi açısından bir ilki gerçekleştirmek üzere. Arjantinli futbolcunun göğsüne takılacak olan kamera ile TikTok​ hesabından maç canlı yayınlanacak.

İLK KEZ GERÇEKLEŞECEK

Amerikan futbol ligi olan MLS​'in yeni uygulaması "Player Spotlight" ile Inter Miami'nin MLS CUP 2024'te oynayacağı maçta Lionel Messi'nin göğsüne bir kamera takılacak. Arjantinli yıldızın gözünden maçın tüm anları anbean TikTok platformundan şifresiz olarak yayınlanacak. Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçta futbolseverler karşılaşmayı ilk kez sadece Messi'nin kamerasından takip edebilecek.

TİKTOK İLE YAYINLANACAK

Başta Messi hayranları olmak üzere tüm futbolseverleri heyecanlandıran uygulamayı MLS hayata geçiriyor. Lionel Messi'nin göğsüne takılacak kamera ile tüm maç anbean Arjantinli yıldızın gözünden yayınlanacak.

MLS'in yaptığı açıklamaya göre uygulama Inter Miami'nin cuma gecesi oynayacağı maçla hayata geçirilecek. "Player Spotlight" olarak adlandırılan yayın Tiktok platformundan futbolseverlerle buluşacak.

MESSİ'NİN GÖZÜNDEN MAÇ İZLENECEK

Futbolseverler, bu yayını tıpkı Messi ile birlikte sahadaymış gibi onun gözünden izleyebilecek.

MLS yönetimi 2023 yılında da ABD Açık Kupası maçında sadece Lionel Messi'yi takip eden bir kamera kullanmıştı.

İNTER MİAMİ PERFORMANSI

Arjantinli süperstar, İnter Miami adına çıktığı 36 maçta 33 gol atarken 17 asist üretti.