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Beşiktaş'ta geleceğe yatırım yapıldı! Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzalandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:34
Beşiktaş&#039;ta geleceğe yatırım yapıldı! Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş, 17 yaşındaki eldiven Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel mukavele imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş​, 17 yaşındaki kaleci​ Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.

Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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