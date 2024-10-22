Beşiktaş'ta geleceğe yatırım yapıldı! Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile sözleşme imzalandı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 18:07 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:34
Beşiktaş, 17 yaşındaki eldiven Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel mukavele imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş, 17 yaşındaki kaleci Mehmet Tuğra Yeşilyurt ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, gelişimini 2019-2020 sezonundan bu yana Beşiktaş Futbol Akademi’de sürdüren genç futbolcumuz Mehmet Tuğra Yeşilyurt’la 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzaladı.
Sahip olduğu potansiyel ve yetenekle kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mehmet Tuğra Yeşilyurt’a yeni dönemde üstün başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: tgrthaber.com