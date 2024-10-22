Ryan Kent'ten CAS gerçeği!

22 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 18:33

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Ryan Kent ile ilgili CAS gerçeği ortaya çıktı.

Fenerbahçe​'de geçen sezonun ara döneminde lisansı çıkarılmayan kanat futbolcusu Ryan Kent​, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho​ sonrası da takımda şans bulamadı. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz günlerde Kent'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

RYAN KENT'TEN CAS​ KARARI

Daily Mail'de yer alan habere göre İngiliz futbolcu Kent, kendisine hiç şans verilmemesi sebebiyle CAS'a başvurmaya hazırlanıyordu.

Ryan Kent, İsmail Kartal'ın ardından Jose Mourinho döneminde de takımdan ayrı kaldı ve tek başına antrenman yapmaya devam etti. İngiliz oyuncu, bu durumu CAS'a taşımaya karar verdi.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Fenerbahçe'nin de Kent'in bu hamlesine karşılık futbolcuyla sözleşme feshettiğini iddia etti. Fenerbahçe: "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Ryan Kent ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi fesih edilmiştir" şeklinde bir açıklaması yapmıştı.

YENİ ROTASI: HOLLANDA VEYA ARABİSTAN

İngiliz takımlarının dışında Ryan Kent'e Hollanda ve Suudi Arabistan takımlarının ilgilendiği belirtildi. Kent kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sarı-lacivertli kulübün 2023 yaz transfer döneminde İskoçya ekibi Rangers'ten kadrosuna kattığı İngiliz kanat futbolcusu Kent, takımı adına 19 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 2 asist üretme başarısı gösterdi.