Newcastle, Anthony Gordon'un sözleşmesini yeniledi!

22 Ekim 2024 20:49 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 20:52

Premier Lig takımı Newcastle United, 23 yaşındaki kanat futbolcusu Anthony Gordon'un sözleşmesini yenilediğini açıkladı.

Premier Lig​ ekibi Newcastle United​, Anthony Gordon'un sözleşmesinin uzun vadeli olarak uzatıldığını açıkladı.

İngiliz ekipten yapılan açıklamada, sözleşmenin kaç yıllık olduğu belirtilmezken "Newcastle United, Anthony Gordon'un St. James' Park'ta yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadelerini kullandı.

ANTHONY GORDON: "BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Gordon, imza töreninde yaptığı konuşmada "Burada çok mutluyum, burada yaşamayı seviyorum, takım bana çok uygun ve ben kupa kazanmak için buradayım. Kısa vadede bir kupa kazanmamız gerekiyor. Burada bir kupa kazanmak inanılmaz olurdu çünkü taraftarlar çok uzun zamandır bekliyordu. Sonunda bunu başaran o takımın bir parçası olmak benim için çok büyük bir hedef." dedi.

EDDIE HOWE: "HEM OYUNCU HEM İNSAN OLARAK GELİŞTİ

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe ise "Anthony'nin geleceğini kulübe adamasından dolayı çok mutluyum. Newcastle United'daki zamanı boyunca hem oyuncu hem de insan olarak gelişti ve en büyük sahnede ne kadar iyi olduğunu kanıtlamaya devam etti." diye konuştu.

NEWCASTLE PERFORMANSI

Ocak 2023'te Everton'dan transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Eddie Howe'un kadrosunun önemli bir parçası haline geldi ve 74 maçta 15 gol atıp 11 asit yaptı.