Son dakika | Galatasaraylı Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Ekim 2024 20:01 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 21:03
Son dakika haberine göre Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
NELER OLMUŞTU?
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.
Yunus Akgün'ün paylaşımında yer alan ve taraftarların yaptığı tezahüratta Beşiktaş'a yönelik bölüm sonrası siyah-beyazlıların harekete geçtiği öne sürüldü.
Beşiktaş, Yunus Akgün'ün paylaşımı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.
Kaynak: tgrthaber.com