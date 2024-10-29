Brawl Stars bakım molasının ne zaman biteceği gündem oldu! Oyuna erişim sağlanamıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Ekim 2024 09:56 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 10:18

Türkiye'nin en çok oynanan mobil oyunlarından biri olan Brawl Stars'a 29 Ekim 2024 tarihinde erişim problemleri yaşanıyor. Oyuna giren kullanıcılar bakım molası ifadesiyle karşılaşıyor. Brawl Stars bakım molasının ne zaman biteceği merak ediliyor. Bakım molaları oyundaki hataların düzeltilmesi için yapılıyor.

Supercell tarafından 2017 yılında beta sürümü ile çıkış yapan Brawl Stars​'a kullanıcılar bugün (29 Ekim 2024 Salı) giriş​ yaparken erişim problemleri yaşıyor. Kullanıcılar giriş yapmayı denediklerinde Brawl Starsbakım​ molası açıklaması ile karşılaştılar. Kullanıcılar tarafından Brawl Stars bakım molası ne zaman biter sorusunun cevabı araştırılıyor. BRAWL STARS BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTER 2024? Brawl Stars'da bakım molaları genel olarak 1 ila 4 saat arasında sürüyor. Bu süre zarfında oyunun sunucularında bulunan hatalar düzeltiliyor. Ayrıca yeni etkinlikler ve içerikler de oyuna entegre ediyor. Brawl Stars bakım süreleri oyuna eklenecek olan içeriklerin büyüklüğüne göre kısalıp, uzayabiliyor. Bakım süreci boyunca kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar. BRAWL STARS NE ZAMAN AÇILACAK 29 EKİM​ 2024? Brawl Stars'ın sosyal medya hesabından bakım molası paylaşımı 8.29'da yapıldı. Bu kapsamda bakıldığında oyunun en geç 29 Ekim saat 12.30'da açılması bekleniyor. Oyuncular oyuna girdiklerinde Kupa Kutusu etkinliğine katılabilecekler. Ayrıca ilk kupa sezonu sona erecek ve şartları sağlayan kullanıcılar bazı ödüllerin sahibi de olacak. İlgili Haberler Roblox'a gelen erişim engeli sonrası Brawl Stars'ın kapanacağına dair endişe yaşandı