Brest-Real Madrid maç kadrosu! Arda Güler maçta ilk 11'de oynayacak mı?

28 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:40

Real Madrid bu hafta Brest ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Arda Güler geçtiğimiz günlerde oynanan Valladolid karşılaşmasında takım arkadaşlarına yaptığı sitem ile gündeme gelmişti. Brest-Real Madrid maçında Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Carlo Ancelotti'nin karşılaşmada milli futbolcuya yedeklerden süre vermesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta lig aşamasının son maçları oynanacak ve play-off etabına çıkacak olan takımlar belli olacak.

Ligde 12 puan ile 16. sırada yer alan Real Madrid bu hafta 13 puan ile 13. sırada yer alan Brest karşısında deplasman maçına çıkacak.

Brest-Real Madrid maçında milli futbolcumuz Arda Güler'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ARDA GÜLER BREST-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Brest-Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde oynana Real Madrid-Valladolid karşılaşmasında 19 yaşındaki milli futbolcu yedeklerden oyuna Rodrygo'nun yerine dahil olmuştu.

Karşılaşmanın 85. dakikasında sağ kanattan yaptığı kontrol ve pas ile hem İspanyol basının hem de taraftarların bir kez daha beğenisini kazandı. Taraftarlar ve basın eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'den, Arda Güler'e daha fazla süre vermesi gerektiğini vurguladı.

Karşılaşmada ayrıca Arda Güler'in Mpabbe'nin attığı golün sevincine katılmaması da dikkat çekti.

Sosyal medyadan kullanıcılar bu durumun pas alamadığı ve takım içinde dönen ego savaşından dolayı olduğunu iddia etti. Hatta kullanıcılar Carlo Ancelotti'nin bile milli futbolcunun sevince katılmamasına şaşırdığını da belirtti.

Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i kaybetmemek için ve takımdaki dengeleri sağlamak için ilerleyen süreçte daha fazla süre vermesi bekleniyor.

BREST-REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brest'te beş futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Bu futbolcuların listesi şöyle:

Bradley Locko

Jonas Martin

Julien Le Cardinal

Jordan Amavi

Massadio Haidara

Real Madrid tarafında ise sadece Daniel Carvajal, Eder Militao ve Eduardo Camavinga'nın sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek. Carvajal ve Militao çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmıştı.

BREST-REAL MADRİD İLK 11

Brest-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Brest: Bizot; Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Guler, Mbappe, Rodrygo