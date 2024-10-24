Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

24 Ekim 2024 16:26 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:35

24 Ekim akşamı Avrupa ve Konferans Ligi'nde birçok karşılaşma oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe de sahaya çıkacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam Avrupa maçlarının yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu.

Başakşehir'in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Başakşehir'in Avrupa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Tüm dünyada takip edilen UEFA Avrupa Ligi​ ve Konferans Ligi​'nde müsabakalar devam ediyor. 24 Ekim akşamı programına göre bugün birçok karşılaşma oynanacak.

Maçlar TRT​ ve tabii spor ekranlarında yayınlanacak.

BU AKŞAM AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

24 Ekim maç takvimine göre karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanal netleşti.

Müsabakalar tabii spor ekranlarında izleyici ile buluşurken Türkiye temsilcilerinin karşılaşmalarının yayınlanacağı kanal da belirlendi. Karşılaşmalar TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ​, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan NK Celje – Başakşehir maçı TRT 1, Fenerbahçe – Manchester Utd. TRT 1, CBC Sport ve Lyon – Beşiktaş maçı TRT Spor​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakaları izlemek isteyenler TRT 1 ve TRT Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

BU AKŞAM HANGİ MAÇ VAR 24 EKİM?

Günün takvimi netleşti. Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar ve saatleri şöyle:

Roma – Dinamo Kiev | 19.45

Ferencvaros – Nice | 19.45

Eintracht Frankfurt – RFS | 19.45

Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | 19.45

Midtjylland – St.Gilloise | 19.45

PAOK – Viktoria Plzen | 19.45

Karabağ – Ajax | 19.45

APOEL – Borac Banja Luka | 19.45

NK Celje – Başakşehir | 19.45

Anderlecht – Ludogorets | 22.00

Athletic Bilbao – Slavia Prag | 22.00

Porto – Hoffenheim | 22.00

Fenerbahçe – Manchester Utd | 22.00

Lyon – Beşiktaş | 22.00

Malmö – Olympiakos | 22.00

Rangers – FCSB | 22.00

Tottenham – AZ Alkmaar | 22.00

Twente – Lazio | 22.00

Real Betis – Kopenhag | 22.00

BUGÜN MAÇ VAR MI?

UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların saati ise şöyle:

Djurgarden – Guimaraes

KAA Gent – Molde

Hearts – Omonia

Jagiellonia – Petrocub

Larne – Shamrock Rovers

Panathinaikos – Chelsea

Rapid Wien – Noah

St.Gallen – Fiorentina

HJK Helsinki – Dinamo Minsk

Mlada Boleslav – Lugano

Olimpija Ljubljana – LASK

Paphos – Heidenheim

TNS – FC Astana

TSC – Legia Varşova