Bu akşam Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçların hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
24 Ekim akşamı Avrupa ve Konferans Ligi'nde birçok karşılaşma oynanacak. Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe de sahaya çıkacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam Avrupa maçlarının yayınlanacağı kanal da merak konusu oldu.
Tüm dünyada takip edilen UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde müsabakalar devam ediyor. 24 Ekim akşamı programına göre bugün birçok karşılaşma oynanacak.
Maçlar TRT ve tabii spor ekranlarında yayınlanacak.
BU AKŞAM AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
24 Ekim maç takvimine göre karşılaşmaların saatleri ve yayınlanacağı kanal netleşti.
Müsabakalar tabii spor ekranlarında izleyici ile buluşurken Türkiye temsilcilerinin karşılaşmalarının yayınlanacağı kanal da belirlendi. Karşılaşmalar TRT ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün oynanacak olan NK Celje – Başakşehir maçı TRT 1, Fenerbahçe – Manchester Utd. TRT 1, CBC Sport ve Lyon – Beşiktaş maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakaları izlemek isteyenler TRT 1 ve TRT Spor ekranları üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
BU AKŞAM HANGİ MAÇ VAR 24 EKİM?
Günün takvimi netleşti. Avrupa Ligi'nde oynanacak olan maçlar ve saatleri şöyle:
Roma – Dinamo Kiev | 19.45
Ferencvaros – Nice | 19.45
Eintracht Frankfurt – RFS | 19.45
Maccabi Tel Aviv – Real Sociedad | 19.45
Midtjylland – St.Gilloise | 19.45
PAOK – Viktoria Plzen | 19.45
Karabağ – Ajax | 19.45
APOEL – Borac Banja Luka | 19.45
NK Celje – Başakşehir | 19.45
Anderlecht – Ludogorets | 22.00
Athletic Bilbao – Slavia Prag | 22.00
Porto – Hoffenheim | 22.00
Fenerbahçe – Manchester Utd | 22.00
Lyon – Beşiktaş | 22.00
Malmö – Olympiakos | 22.00
Rangers – FCSB | 22.00
Tottenham – AZ Alkmaar | 22.00
Twente – Lazio | 22.00
Real Betis – Kopenhag | 22.00
BUGÜN MAÇ VAR MI?
UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak olan müsabakaların saati ise şöyle:
Djurgarden – Guimaraes
KAA Gent – Molde
Hearts – Omonia
Jagiellonia – Petrocub
Larne – Shamrock Rovers
Panathinaikos – Chelsea
Rapid Wien – Noah
St.Gallen – Fiorentina
HJK Helsinki – Dinamo Minsk
Mlada Boleslav – Lugano
Olimpija Ljubljana – LASK
Paphos – Heidenheim
TNS – FC Astana
TSC – Legia Varşova