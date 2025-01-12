Bu akşam kimin maçı var? Süper Lig'in 12 Ocak maç programı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

12 Ocak 2025 11:40 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 12:10

Süper Lig, TFF 1. Lig, La Liga ve Serie A karşılaşmalarının yanı sıra 12 Ocak 2025 Pazar günü İspanya Süper Kupa finali oynanacak. Finalde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ve kanalları belli oldu.

RAMS Başakşehir ve Galatasaray bu hafta ikinci kez karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanmış ve beraberlik ile sonuçlanmıştı. 12 Ocak 2025 Pazar günü oynanacak olan karşılaşmaların programı belli oldu. BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR? Bu akşam İspanya Süper Kupa finali, El Classico'ya sahne olacak. Real Madrid ile Barcelona Suudi Arabistan'da saat 22.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın kazananı süper kupanın sahibi olacak. Bugün oynanacak olan diğer maçların saatleri ve yayınlanacağı kanallar ise şöyle: Süper Lig 13:30 Sivasspor - Alanyaspor | beIN Sports 2

16:00 Trabzonspor - Antalyaspor | beIN Sports 1

19:00 Başakşehir - Galatasaray | beIN Sports 1

19:00 Gaziantep FK - Adana Demirspor | beIN Sports 2 TFF 1. Lig 13:30 Erzurumspor - Şanlıurfaspor | beIN Sport Max 1, Tabii Spor

13:30 Keçiörengücü - Kocaelispor | TRT Spor, beIN Sport Max 1

16:00 Boluspor - Adanaspor | beIN Sport Max 1

16:00 Amed SK - MKE Ankaragücü | TRT Spor, beIN Sport Max 2

19:00 Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor | TRT Spor, beIN Sport Max 1 LaLiga 16:00 Las Palmas - Getafe | S Sport Plus

18:15 Atletico Madrid - Osasuna | S Sport Bundesliga 17:30 RB Leipzig - Werder Bremen | beIN Sports 3

19:30 Augsburg - Stuttgart | beIN Sports 3 Serie A 14:30 Genoa - Parma | S Sport Plus, S Sport 2

17:00 Venezia - Inter | S Sport Plus, S Sport 2

20:00 Bologna - Roma | S Sport Plus, S Sport 2

22:45 Napoli - Hellas Verona | S Sport Plus, S Sport 2 İlgili Haberler Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı! Fenerbahçe'de büyük operasyon: Jose Mourinho 6 futbolcunun biletini kesti Erzurumspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Şanlıurfaspor ile karşılaşacak