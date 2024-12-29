Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

29 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:39

Süper Lig'de ara verilmesinin ardından futbolseverler dünya futbolunu yakından takip etmeye başladı. Bu akşam Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te oynanacak olan maçlar gündeme geldi. 29 Aralık Pazar günü maç programına göre saat 22.45'te Milan kendi evinde Roma ile karşılaşacak.

Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te 2024 yılının son maçları bugün oynanacak. İtalya Serie A'da Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus bu akşam Fiorentina'yı konuk edecekken Premier Lig'de ise Manchester City, Leicester City karşısında deplasmana çıkacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI 29 ARALIK? Bu akşam Liverpool, Manchester City, Roma, Milan, Benfica ve Tottenham gibi takımların karşılaşmaları bulunuyor. 29 Aralık Pazar akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ise şöyle: Premier Lig 17:30 Leicester City-Manchester City

18.00 Crystal Palace-Southampton

18.00 Everton-Nottingham Forest

18.00 Fulham-Bournemouth

18.00 Tottenham-Wolverhampton Championship 15:30 Preston - Sheff Wed

15:30 Sheffield United - WBA

15.30 Norwich City - Queens Park Rangers

18:00 Bristol City - Portsmouth

18:30 Watford - Cardiff

18:30 Swansea - Luton İtalya Serie A 14:30 Udinese - Torino

17:00 Napoli - Venezia

20:00 Juventus - Fiorentina

22:45 Milan Roma Portekiz Süper Ligi 21:00 Braga - Casa Pia

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