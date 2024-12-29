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Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
29 Aralık 2024 16:12 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 16:39
Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak

Süper Lig'de ara verilmesinin ardından futbolseverler dünya futbolunu yakından takip etmeye başladı. Bu akşam Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te oynanacak olan maçlar gündeme geldi. 29 Aralık Pazar günü maç programına göre saat 22.45'te Milan kendi evinde Roma ile karşılaşacak.

Premier Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi ve Championship'te 2024 yılının son maçları bugün oynanacak.

İtalya Serie A'da Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus bu akşam Fiorentina'yı konuk edecekken Premier Lig'de ise Manchester City, Leicester City karşısında deplasmana çıkacak.

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI 29 ARALIK?

Bu akşam Liverpool, Manchester City, Roma, Milan, Benfica ve Tottenham gibi takımların karşılaşmaları bulunuyor.

29 Aralık Pazar akşamı oynanacak olan karşılaşmaların saatleri ise şöyle:

Premier Lig

  • 17:30 Leicester City-Manchester City
  • 18.00 Crystal Palace-Southampton
  • 18.00 Everton-Nottingham Forest
  • 18.00 Fulham-Bournemouth
  • 18.00 Tottenham-Wolverhampton

Bu akşam maç var mı? 29 Aralık programında Premier Lig karşılaşmaları oynanacak - 2. Resim

Championship

  • 15:30 Preston - Sheff Wed
  • 15:30 Sheffield United - WBA
  • 15.30 Norwich City - Queens Park Rangers
  • 18:00 Bristol City - Portsmouth
  • 18:30 Watford - Cardiff
  • 18:30 Swansea - Luton

İtalya Serie A

  • 14:30 Udinese - Torino
  • 17:00 Napoli - Venezia
  • 20:00 Juventus - Fiorentina
  • 22:45 Milan Roma

Portekiz Süper Ligi

  • 21:00 Braga - Casa Pia
  • 23:30 Sporting Lizbon - Benfica 

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Kaynak: TGRT Haber

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