Bu akşam Masterchef'e konuk olan Suna kimdir? Eski yarışmacılar geliyor

05 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 13:13

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında heyecan devam ediyor. 5 Kasım 2024 fragmanında yer alan eski yarışmacılar ise seyircinin dikkatini çekti. Suna'nın yarışmacıların yemeklerini tattığı anlar beğeni toplarken hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüriliğini yaptığı yarışmaya bu akşam eski yarışmacılar geliyor.

Yarışmacıların tabaklarını tadarak en iyi tabağı bulmaya çalışanlar arasında bulunan Suna'yı ekranlarda görenler kaç yaşında, nereli araştırdı.

MASTERCHEF SUNA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

10 Ekim 1986 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen isim mutfak sanatları akademisinde profesyonel aşçılık ve pastacılık eğitimi aldı.

Birçok mutfakta bulunan ismin Türk ve Anadolu mutfağı konseptli restoranı var.

Instagram hesabından 255 bin takipçisi olan isim sosyal medyada paylaşımlarına devam ederken kısa sürede büyük hayran kitlesine ulaştı. Suna, 2019 senesinde yarışmaya katıldı ve 9. olarak veda etti.

MASTERCHEF BU AKŞAM VAR MI 5 KASIM?

Tv8 ekranlarında uzun zamandır yayınlanan program 5 Kasım yayın akışında yer alıyor. Program bu akşam Tv8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bu akşamki bölümde eski Masterchef yarışmacıları da konuk olarak katılacak. Ana kadroda yer alan isimler arasında Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat, Alper, Ayşe, Beril, Semih, Eda, Muratcan, Nigar, Beyza, Emre, Kaan, Kerem ve Nevzat bulunuyor.

TV8 5 KASIM YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

07.15 Ebru İle 8’de Sağlık

08.30 Aramızda Kalmasın

11.00 MasterChef Türkiye

13.45 Gazete Magazin

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02.30 Aramızda Kalmasın

04.30 Gazete Magazin