Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman dizisinde Altunay karakterini oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 17:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:09

Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı Kuruluş Osman dizisi 2019 senesinden beri ekranlarda sevilerek izleniyor. Yeni sezonunun çekimleri için sete çıkıldı ve oyuncu kadrosunda birçok isim eklendi. Altunay Hatun karakteri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

20 Kasım 2019 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizi yeni sezon çekimlerine başladı. Sevilerek takip edilen diziye yeni dahil olan oyuncular beğeni toplarken Altunay karakteri de gündeme geldi. Yabancı Damat'ın Niko'su da diziye dahil olan isimler arasında yer aldı. KURULUŞ OSMAN ALTUNAY HATUN KİM OYNUYOR? ATV ekranlarında yayınlanan dizide Altunay karakterini Buçe Buse Kahraman canlandıracak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Keçili Şah Beyliği’nin ustaca at biner ve kılıç kullanan hatunu karakterini oynayacak. BUÇE BUSE KAHRAMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? 1 Nisan 1996 tarihinde doğan isim, İzmir'de dünyaya geldi. Lise ve ortaokul senelerinde oyunculuk yapmak istediğini fark eden oyuncu Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü kazandı. 2017 senesinde Kötü Çocuk filminde deneyim yaşayan Kahraman, Çarpışma dizisinde rol aldı. Yasak Elma'da Lila karakterinin ardından Baş Belası, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? ve Ben Gri gibi projelerde yer aldı. İlgili Haberler Kuruluş Osman yeni sezonun başlama tarihi belirsizliğini koruyor Özgür Çevik, Kuruluş Osman dizisine Bizanslı Lukas rolüyle dahil olacak