Özgür Çevik, Kuruluş Osman dizisine Bizanslı Lukas rolüyle dahil olacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 13:28 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:38

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman bugün sete çıktı. 5 sezondur ilgiyle takip edilen diziye Özgür Çevik katıldı. Seyirciler ise Bizanslı Lukas rolünü kim oynuyor, gerçekte kim araştırmaya başladı.

Yeni sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman sete çıktı. 6. sezon ile ekranlara gelecek olan diziye katılan Bizanslı Lukas karakteri dikkatleri çekti. Özgür Çevik yeni rolü ile ekranlarda izleyici ile buluşacak. KURULUŞ OSMAN BİZANSLI LUKAS KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR? ATV ekranlarında yayınlanan dizide Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bizanslı Lukas rolünü oyuncu Özgür Çevik oynuyor. Ahmet Yılmaz'ın yönetmenliğini yaptığı diziye yeni isimler dahil oldu. Kemal Başar "Vezir", Yıldırım Gücük "Gencer Bey" rollerini oynarken Alkan Kızılırmak da "General Magnus" karakterini oynayacak. ÖZGÜR ÇEVİK HANDİ FİLMLERDE OYNADI? 27 Mayıs 1981 yılında Ankara'da doğan oyuncu, Akademi Türkiye yarışması ile tanınmıştı. Yabancı Damat dizisinde Niko karakteri ile beğeni toplayan isim Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olmuştu. Gece Sesleri dizisinde başrol olurken Kırgın Çiçekler'de Toprak karakterini canlandırdı. En son ise İyilik dizisi ile karşımıza çıkmıştı. İlgili Haberler Yalı Çapkını dizisinde Derya Alabora, Sinan'ın annesi Ayla karakterini oynayacak Ahmet Saraçoğlu, Mümtaz karakteriyle Yalı Çapkını'na katılacak