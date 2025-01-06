Bugün aile hekimleri açık mı, kapalı mı? 6 Ocak 2025 sağlık ocakları çalışma durumu

06 Ocak 2025 09:03 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:23

Aile hekimleri açıklanan bilgilere göre bugün greve başladı. Daha önce de 5-7 Kasım ile 2-6 Aralık 2024 tarihleri arasında greve gitmişti. Vatandaşlar tarafından sağlık ocaklarının bugün çalışıp çalışmadığı merak ediliyor.

Aile hekimlerinde yeni dönem başladı! Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek

Aile hekimlerinde yeni dönem başladı! Röntgen, mamografi gibi tetkikler talep edilebilecek

Türk Tabipleri Birliği, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası ve Aile Hekimleri​ Dernekleri Federasyonu üçüncü kez iş bırakma kararı aldıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

81 ilde düzenlenecek ve 5 gün sürecek olan grev​ kararın ardından vatandaşlar bugün aile hekimleri açık mı, sağlık ocakları​ çalışma durumunu merak etmeye başladı.

BUGÜN AİLE HEKİMLERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre aile hekimleri bugün (6 Ocak 2025 Pazartesi) greve başladı.

10 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek grev kapsamında ikinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık personelleri de katılacak.

İkinci ve üçüncü basamakta çalışan hekimler ve sağlık çalışanları sadece 8 Ocak Çarşamba günü iş bırakacak.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimlerinin grevi nedeniyle 6-10 Ocak 2025 tarihleri arasında sağlık ocaklarının kapalı olma ihtimali bulunuyor.

Bu tarihler arasında vatandaşların sağlık ocaklarına gitmeden önce arayıp bilgi almaları tavsiye ediliyor.

Sağlık ocakları normal zamanlarda ise hafta içi 08:00-12:30 ila 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu ise sağlık ocakları kapalı oluyor.