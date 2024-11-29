Bugün cuma namazı saat kaçta? İl il 29 Kasım Cuma ezan vakitleri 2024

29 Kasım 2024 11:22 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:37

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan cuma günü ezan vakitleri gündeme geldi. Öğle vakti ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar bugün Konya, Kastamonu, Artvin, Trabzon'da cuma namazının saat kaçta araştırmaya başladı.

Her il cuma​ namazı ezan vakitleri değişkenlik gösterirken Konya​, Samsun​, Bartın, Kastamonu, Çankırı gibi illerimizde cuma namaz​ vaktinin saati gündeme geldi.

Cuma namazı, öğle ezanı ile beraber kılınırken 29 Kasım Cuma namaz saatinin kaçta olduğu belirtildi.

BUGÜN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KONYA, KOCAELİ, RİZE 29 KASIM?

Cuma namazı saati her şehirde farklılık gösteriyor. Türkiye'nin her yerinde namaz saatlerinin kaçta olduğu takvimle beraber belli olurken öğle namazı ile birlikte kılınıyor.

Konya'da ezan vakti 12.49, Kastamonu'da 12.45, Kayseri'de 12.37, Kırklareli'nde 13.11, Kırşehir'de 12.43, Kocaeli'nde 13.00, Kütahya'da 12.59'da kılınacak.

CUMA NAMAZI NE ZAMAN RİZE, SAKARYA, SAMSUN 29 KASIM 2024?

Belirlenen takvime göre Türkiye'de illerde cuma namazının saati belli oldu.

Bugün Rize'de ezan 12.18, Sakarya'da 12.58, Samsun 12.34, Siirt 12.11, Sinop 12.39, Sivas 13.11, Tekirdağ 13.10, Tokat 12.33'te okunacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

"Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. [Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.] Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, “Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya” diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir."