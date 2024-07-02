Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Hakkari Şemdinli Kaymakamlığına atandı

02 Temmuz 2024 11:16 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:18

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yayımlanan atama kararına göre; İçişleri Merkez Teşkilatı, Vali Yardımcısı ve Kaymakam görevleri olmak üzere 302 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değişti.

YUNUS EMRE AKPINAR KİMDİR?

Aslen Kayserili olan Yunus Emre Akpınar, Osmaniye’de dünyaya geldi. Üniversite hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye bölümüyle başladı.

2014 yılında mezun olan Akpınar, 2018 yılında İstanbul Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu.

2019 yılında 107.Dönem Kaymakamlık sınavlarında başarılı olan Mustafa Emre Akpınar’ın Kaymakamlık kariyerinin başlangıcı Mersin Valiliğinde İl Merkez Stajından sonra Kızıltepe/Mardin'de 1. Kaymakam Refikliği görevi oldu.

YUNUS EMRE AKPINAR NERELERDE KAYMAKAMLIK YAPTI?

Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Osmaniye -Toprakkale Kaymakamlığı, Niğde - Altunhisar Kaymakamlığı ve Konya - Halkapınar Kaymakamlığına vekaleten atandı.

HAKKARİ ŞEMDİNLİ KAYMAKAMLIĞINA ATANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre Burdur Vali Yardımcısı Yunus Emre Akpınar, Hakkari Şemdinli ilçesine Kaymakam olarak atandı.