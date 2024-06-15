Bursa Gürsu ilçesi 06.13’de, Mustafakemalpaşa ilçesi 06.17’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:19

Bayram namazı da cuma namazı gibi erkeklere farzdır. Bayram namazında hutbe okunması ise sünnettir.

Bursa Gürsu ilçesi 06.13’de bayram namazı kılacak.

Kurban Bayramı’nda Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde bayram namazı 06.17’de kılınacak.

Unutmayın ki, o kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Sizden Allah’a ulaşacak olan tek şey takvânızdır. Allah böylece o hayvanları hizmetinize verdi ki, sizi doğru yola ilettiği için tekbir getirerek Allah’ın büyüklüğünü ilan edesiniz! Rasûlüm! Artık o iyilik eden ve işini güzel yapanları müjdele! (HAC/37)

KURBAN KESMENİN ÖNEMİ NEDİR?

Kurban kesmesi vacip olan evlerde kurban kesilmediğinde evleri sahiplerine, “Kurban kesmediğin gibi Cenab-ı Allah sana iyilik yapmayı nasip etmesin!” diyerek beddua eder.

Kurban kesenin evinde ise bereket olur. Kurban kesen müslüman cehennem azabından kurtulmuş olur.

Kurban kesmek müslümanın Allah’a bağlılığını gösterir. Allah’ın rızasına ermek için kurban feda edilir.

“Cimrilerin en kötüsü vacip olduğu halde kurban kesmeyendir.”

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE BURSA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da bayram namazı 06.19'da kılınacak.